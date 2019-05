Ultimo aggiornamento il 9 gennaio alle 12:15

Dopo le polemiche sull’individuazione di possibili siti per la realizzazione di nuove discariche nel territorio del Comune di Roma e della Città metropolitana, sulla questione è intervenuto con una nota il ministero dell’Ambiente.

“Con riferimento ad alcuni articoli di stampa sulla presunta individuazione di alcuni siti erroneamente ritenuti idonei per il conferimento e il trattamento dei rifiuti di Roma, siti che sarebbero stati posti ieri all’attenzione della cabina di regia voluta dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il ministero precisa che si tratta di ricostruzioni assolutamente fantasiose”, si legge nella nota.

“La Città Metropolitana non ha individuato alcuna area per la realizzazione di discariche per i rifiuti nel territorio della capitale o dell’area metropolitana, ma si è limitata a confermare la planimetria già inviata nel marzo 2018, indicando le aree vincolate e quindi non idonee – conclude la nota – La mappa nuovamente confermata con delibera dalla Città Metropolitana del 20 dicembre e trasmessa alla Regione Lazio, con mero atto amministrativo previsto dalla legge, riportava le aree indicate dai Comuni dell’area metropolitana come idonee alla realizzazione di impianti. Spetta esclusivamente alla Regione Lazio, nell’ambito del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, la scelta dei siti idonei per gli impianti e la loro tipologia”.

Aggiornamento del 9 gennaio, ore 10:45

Con una nota la Città metropolitana di Roma chiarisce che non sono state trasmesse indicazioni su possibili siti in cui costruire nuove discariche nel territorio di competenza dell’ente o del Comune capitolino.

“In merito ad alcune ricostruzioni giornalistiche si precisa che la Città metropolitana di Roma non ha indicato alcun sito per la realizzazione di discariche per i rifiuti nel territorio della Capitale o dell’area metropolitana”, si legge nel comunicato.

La mappa trasmessa lo scorso 22 dicembre alla Regione Lazio, prosegue la nota, è un “mero atto amministrativo previsto dalla legge, riporta le aree indicate dai Comuni della area metropolitana come idonee alla realizzazione di impianti la cui definizione spetta esclusivamente alla Regione Lazio”.

“Saraà quindi quest’ultima, nell’ambito del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti (l’ultimo risale al 2012), a individuare le tipologie di impianti di smaltimento da realizzare e la loro ubicazione”, conclude la nota.

