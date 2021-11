Road to Glasgow, il viaggio dei giovani attivisti di Legambiente verso la Cop 26

Una delegazione di volontari e la comunità di #Youth4Planet in viaggio per manifestare a Glasgow insieme a tanti attivisti da tutto il mondo

di Sibilla Amato, Cristiana Biondo, Grazia Forino, Mariateresa Imparato

Ieri (3 novembre) una delegazione di attiviste e attivisti di Legambiente e giovani volontarie e volontari del progetto Youth4planet è partita da Roma alla volta di Glasgow.

La città scozzese ospita infatti, quest’anno dal 31 ottobre al 12 novembre, la 26° Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Cop 26).

Questo è il momento per i governi che hanno firmato l’Accordo di Parigi, di ridisegnare la road map al 2030 che permetta di aggredire con più decisione la crisi climatica contenendo i livelli di riscaldamento globale entro il grado e mezzo.

Proprio per questo l’associazione ambientalista ha deciso di prendere parte alle mobilitazioni di attiviste e attivisti da tutto il Mondo per chiedere a gran voce giustizia climatica.

“È fondamentale, per noi che seguiamo in ogni luogo d’Italia vertenze e pratiche locali – dichiarano le attiviste in viaggio – essere presenti, anche e soprattutto in questa occasione. Esperienza che riporteremo con forza sui nostri territori, dove continueremo le nostre azioni, allargandole a nuovi compagne e compagni di viaggio.”

La Cop26 è l’evento fondamentale per la generazione che è riuscita a portare nelle piazze e al centro della discussione politica globale, l’urgenza di agire in risposta all’emergenza climatica. Il viaggio, da Roma a Glasgow, intrapreso via terra percorrendo più di 2.500 km con due minivan, compenserà le sue emissioni tramite il finanziamento della Sustainable Green Fuel Enterprise (Sgfe) impegnata nel contrastare la deforestazione e alleviare la povertà in Cambogia.

“Un’avventura politica necessaria – continuano le attiviste – un tour de force fatto di tappe intense, tra Italia, Francia e Inghilterra fino alla Scozia. Due giorni e mezzo di brevi soste, rapidi spuntini e arti intorpiditi, ma anche confronti, spunti di riflessione e tanti nuovi stimoli”.

Il viaggio continua con un costante aggiornamento sui canali social di Legambiente #RoadToGlasgow #ChangeClimateChange