Scuola Coop sta predisponendo una serie di webinar, interviste e proposte di materiali di archivio che possono essere utili per le inevitabili riflessioni che questo momento suscita e che saranno necessarie in molti, se non in tutti, gli ambiti della nostra esistenza sociale e lavorativa. Una riflessione che riguarderà anche i nostri stili di vita, le organizzazioni che abitiamo, le imprese nel loro complesso. Un eventuale cambiamento positivo non sarà automatico, ma richiederà impegno, pazienza, umiltà e studio. Riguarderà anche la nostra capacità di sfuggire ai luoghi comuni, poco importa se positivi o catastrofisti.

Un primo appuntamento aperto a chi sia interessato è quello di lunedì prossimo 6 aprile dalle 16.00 alle 17.30 dal titolo “Il ritorno della società. I legami sociali nell’emergenza attuale. Cosa emerge, cosa accade alla società e come guardiamo al prossimo futuro” tenuto da Stefano Tomelleri, Professore ordinario di sociologia dell’Università di Bergamo. La lectio assume particolare rilievo dal momento che il professore vive e risiede a Bergamo e partirà proprio dalla sua testimonianza per svolgere le sue riflessioni. Il webinar è aperto, ma è necessario procedere con l’iscrizione CLICCANDO QUI in modo da effettuare una prima verifica di compatibilità con la piattaforma e gli strumenti utilizzati.

Di seguito due contributi del Prof. Tomelleri a Scuola Coop: