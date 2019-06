Riscaldamenti: Italtherm inventa prima caldaia con modulazione superiore a 1:20

E’ arrivato l’inverno e grazie all’Ecobonus del 2019 sarà vantaggioso sostituire le vecchie caldaie con modelli maggiormente efficienti. Tra questi spiccano le caldaie a condensazione che consentono di risparmiare almeno il 20% in bolletta e ridurre di 1/3 le emissioni nocive.

Tra i modelli in commercio, l’italiana Italtherm ha introdotto una novità che consente di risparmiare ancora di più in termini economici e di emissioni. Hanno infatti lanciato City Top, una nuova caldaia a condensazione con i consumi più bassi della sua categoria, grazie al suo range di modulazione superiore a 1:20.

L’alto rendimento energetico è garantito da diversi fattori: in primis perché, essendo a condensazione, recupera e sfrutta il calore dei fumi prodotti dalla combustione, che nelle normali caldaie viene invece disperso. Ma soprattutto, l’elevato campo di modulazione consente a questo nuovo tipo di caldaia di adattarsi all’effettivo fabbisogno termico dell’abitazione, riducendo il numero di accensioni e spegnimenti e di conseguenza diminuendo drasticamente il consumo di gas e le emissioni inquinanti.

Sostenibilità grazie a ricerca e tecnologia: Italtherm ha progettato e sviluppato anche l’ICS – Intelligent Combustion System, un sistema che rende City Top una caldaia intelligente che si controlla, si regola e si adatta autonomamente. Il sistema ICS infatti controlla i valori della combustione e regola la portata del gas in modo d’avere sempre il corretto rapporto aria/gas, ottenendo così riduzione dei consumi, minori emissioni, minor tempo di installazione o regolazioni manuali da eseguire. In più tutte le impostazioni della caldaia saranno anche a portata di “tap” grazie all’app per smartphone in arrivo a gennaio 2019.

“L’efficienza energetica di una casa passa anche dal modo in cui viene riscaldata: scegliere una caldaia efficiente è importante sia per l’ambiente che per l’incidenza diretta sui costi in bolletta”, spiega Pietro Giannotta, Sales Manager di Italtherm.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook