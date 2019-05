Questa mattina cittadini romani, volontari di Retake Roma, hanno imbracciato secchi e ramazze per pulire un angolo della loro città.

Retake Roma è un movimento spontaneo che promuove il decoro urbano, l’orgoglio civico, il volontariato, l’educazione e l’arte legittima. Si spostano per la città ripulendone una zona alla volta, magari “solo” una via o una piazza. Sono persone che vivono a Roma e che sono orgogliose di stare in una delle più belle città del mondo. E proprio per questo si mettono in gioco in prima persona per restituire alla città eterna il decoro che merita.

Nell’azione di qu esta mattina a piazza Farnese, si è unita ai volontari

anche l’ambasciatrice di Francia, Catherine Colonna. Armata di guanti e spatola si è data da fare per ripulire la piazza che ospita l’Ambasciata francese. «Mi sembra un bel modo per far capire alle persone che ognuno di noi può fare qualcosa per il pianeta».

L’iniziativa è avvenuta nell’ambito della “settimana europea per la riduzione dei rifiuti” e a ridosso dell’inizio della Cop21, il cruciale vertice che deciderà delle sorti climatiche del pianeta.