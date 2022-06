Rinnovabili, con il fotovoltaico da appartamento fino al 25% di risparmio in bolletta

Economico, di facile installazione e attivazione, evita l’immissione in atmosfera di 145 kg di CO 2 all’anno. Un’innovazione al centro di “#UnPannelloInPiù”, la nuova campagna itinerante di Legambiente ed Enel X contro la povertà energetica

Legambiente ed Enel X hanno lanciato oggi, martedì 7 giugno, la nuova campagna di raccolta fondi “#UnPannelloInPiù”. Doppio l’obiettivo della campagna: aiutare le famiglie in difficoltà e informare e sensibilizzare i cittadini sulle grandi potenzialità di questa tipologia di pannelli.

Troppe poche persone sanno che combattere il caro energia e ridurre il costo delle bollette è possibile grazie al fotovoltaico da appartamento: economico, di facile installazione e attivazione e in grado di coprire i consumi di alcuni elettrodomestici, come la televisione, il frigorifero o il condizionatore, con un risparmio in bolletta fino al 25%, generando anche benefici ambientali. Il fotovoltaico da appartamento permette, infatti, di produrre energia pulita, contribuendo al contrasto della crisi climatica e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico: evita l’immissione in atmosfera di 145Kg di CO 2 all’anno, equivalenti alla quantità di CO 2 assorbita da circa 10 alberi.

#UnPannelloInPiù: come aderire

La campagna è stata presentata oggi in conferenza stampa a Roma presso la sede nazionale di Legambiente e in diretta streaming sul canale YouTube e LinkedIn di Legambiente e su nuovaecologia.it. L’evento, moderato da Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia, ha visto la partecipazione di Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, Andrea Scognamiglio, Responsabile globale della divisione e-Home di Enel X, Katiuscia Eroe, Responsabile energia e clima di Legambiente e della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Con una semplice donazione, che si potrà fare sul sito di Legambiente a questo link, le persone, le associazioni e le imprese, potranno contribuire all’acquisto di pannelli fotovoltaici da appartamento a famiglie in difficoltà economica e sociale. Un po’come il caffè sospeso, ma con un impatto molto più significativo in termini di risparmio e qualità di vita. Il fotovoltaico da appartamento ha un potenziale importante per moltissime abitazioni. Considerando solo quelle classificate di tipo civile (A/2) ed economico (A/3), parliamo di circa 23 milioni di balconi o superfici verticali che possono ospitare impianti di questo tipo. Se solo il 20% di questi appartamenti si dotasse di un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra, si eviterebbe l’immissione in atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO 2 all’anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi. Questo gesto equivarrebbe a installare 1.6 GW di nuova potenza fotovoltaica, più della metà dell’obiettivo del Green Deal fissato per il 2022 in Italia. Inoltre, contribuirebbe a risparmiare circa 225 milioni di m3 di gas importato dall’estero.

#UnPannelloInPiù: la campagna itinerante dall’8 al 27 giugno

L’iniziativa di crowdfunding sarà accompagnata da una campagna itinerante che dall’8 al 27 giugno farà tappa in nove città italiane – Napoli (8 giugno), Brindisi (10 giugno), Palermo (13 giugno), Roma (15 giugno), Cagliari (18 giugno), Firenze (21 giugno), Torino (23 giugno), Milano (25 giugno), Bologna (27 giugno) con una serie di appuntamenti finalizzati a sensibilizzare cittadini e cittadine su tutti gli strumenti oggi esistenti per ridurre i costi in bolletta, tra cui il ruolo del solare fotovoltaico nella lotta contro la povertà energetica, ma anche risparmio ed efficienza, comunità energetiche, bonus sociali e sharing economy. Parliamo di una soluzione economica, di facile installazione e attivazione, in grado di facilitare l’accesso alla tecnologia solare rendendola davvero a portata di tutti e tutte.

“Con la campagna #UnPannelloInPiù che ci vede al fianco di Enel X – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – vogliamo offrire una risposta concreta al caro bollette e alle disuguaglianze sociali. Negli ultimi mesi il tema dell’aumento delle bollette e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina hanno generato molta preoccupazione soprattutto per le famiglie che non godono di un reddito elevato. Dare alle famiglie un contributo economico per pagare la bolletta sarebbe una soluzione risolutiva nel breve termine. Per questo è fondamentale, da un lato, che il Governo acceleri in tutto il Paese lo sviluppo delle fonti rinnovabili per sostituire le fossili, velocizzi l’autorizzazione di grandi impianti industriali e definisca delle regole per realizzare le comunità energetiche. Dall’altro lato è importante dare ai cittadini anche una soluzione di welfare strutturale con strumenti per l’autoproduzione da energie rinnovabili e in grado di portare benefici duraturi, sia dal punto di vista economico e sociale che di salvaguardia dell’ambiente, contrastando anche la povertà energetica che già prima della pandemia riguardava oltre 2,2 milioni di famiglie nel nostro Paese”.

“Enel X è fermamente convinta che la sostenibilità può essere davvero accessibile a tutti solo se ognuno di noi ha a disposizione gli strumenti per essere protagonista della transizione energetica. Questo significa anche estendere a quante più persone la possibilità di godere dei benefici che derivano dalle azioni sostenibili. Il pannello fotovoltaico da appartamento Plug&Play, rappresenta l’esempio perfetto di questa filosofia” dichiara Andrea Scognamiglio, responsabile globale e-Home di Enel X. “L’iniziativa #UnPannelloInPiù nasce con questo spirito e con lo stesso principio del caffè sospeso: anche un solo pannello in più può fare la differenza e ognuno di noi lo può donare dando un contributo per aiutare le famiglie in povertà energetica, facendo risparmiare loro fino al 25% l’anno in bolletta per i prossimi 20 anni. Siamo felici di poter supportare Legambiente in questa iniziativa solidale ed energetica donando anche i primi 50 pannelli e contiamo sull’apporto di tutte le persone per renderla un successo”

“Mai come in questo periodo storico è stato chiaro quanto sia importante rivolgersi all’esportatore più affidabile di energia al mondo: il sole”, dichiara la giornalista Selvaggia Lucarelli. “Un pannello fotovoltaico può aiutare la nostra bolletta oggi, ma, soprattutto, proprio come se fosse energia termica, è un modo per convertire un semplice gesto in qualcosa a basso impatto sull’ambiente e a fortissimo impatto sulla nostra sensibilità ambientale. Questa campagna non pensa solo alle bollette, ma al futuro: perché il futuro dell’energia è il futuro dell’umanità.

