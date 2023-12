Il produttore indipendente di energia rinnovabile ha ricevuto 50 milioni di euro per implementare la sua attività nel solare, eolico e idroelettrico

Elements, produttore indipendente di energia rinnovabile attraverso uno sviluppo esclusivamente greenfield, ha ottenuto un finanziamento da 50 milioni di euro riunendo investitori con cui condivide la scelta di intraprendere azioni concrete per la transizione energetica e con i quali ha già sperimentato una proficua collaborazione in passato.

Questo nuovo finanziamento nasce per sostenere Elements nello sviluppo della sua attività di generazione di energia elettrica, nei settori solare, eolico e idroelettrico, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 la quota di 1 GW di potenza in esercizio attraverso investimenti pari a 900 milioni di euro.

L’azienda, che ha già diverse sedi in Francia (Montpellier, Parigi, Lione, Nantes, Bordeaux e Guadalupa), intende utilizzare questo finanziamento per rafforzare la sua presenza a livello internazionale in particolare in Italia, Finlandia e Germania, dove già opera. In termini occupazionali, Elements entro il 2030 intende raddoppiare il suo organico che attualmente è costituito da poco più che 100 dipendenti.

“Per noi di Elements rappresenta un vero successo accogliere investitori che condividono il Dna dell’azienda: imprenditorialità, cooperazione, pragmatismo e gusto per l’intuitu personae”, commentano così Pierre-Alexandre Cichostepski, Loïc Chazalet e Grégoire Petit, soci di Elements esprimendo la soddisfazione per l’accordo raggiunto.

“Noria partecipa a questa transazione con una quota di quasi il 30% del valore, confermando il suo coinvolgimento come investitore di lungo termine in questa avventura imprenditoriale iniziata nel 2016” dichiara il presidente di Noria, Christophe Guillaume. “Noria ha partecipato al co-sviluppo dei primi progetti di parchi eolici della società. In particolare, siamo lieti di aver sostenuto i fondatori nella costruzione di questo team di eccellenza e di questa strategia di crescita greenfield”, conclude Guillaume.

L’ottenimento di questa somma dimostra la validità del modello di business proposta da Elements, che si basa su un approccio partecipativo allo sviluppo: condivisione degli investimenti, coinvolgimento degli enti locali, rispetto del territorio, dei suoi abitanti e delle biodiversità presenti.