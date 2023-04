Fiumi, in Europa procede la rinaturazione

Rimosse 325 dighe in 16 Paesi: prima la Spagna, seguita da Svezia e Francia. L’obiettivo è quello di contribuire alla naturale connettività longitudinale e laterale dei fiumi e favorire la biodiversità. I dati del Rapporto DRE

Nel 2022 è stato rimosso un numero record di barriere fluviali, tra cui dighe e sbarramenti, in tutta Europa: almeno 325 sono state abbattute in 16 Paesi, consentendo ai fiumi di scorrere liberamente e ai pesci migratori di raggiungere le aree di riproduzione. Nel suo rapporto annuale, Dam Removal Europe ha dichiarato che la Spagna è in testa per il secondo anno con 133 rimozioni, seguita da Svezia e Francia. Italia ancora ferma a zero. Queste rimozioni sono considerate operazioni-chiave al fine di ristabilire la biodiversità nei fiumi europei. Nel solo 2022 sono stati riconnessi 832 km di habitat fluviali.

La legge sul ripristino della natura proposta dalla Commissione europea nel giugno 2022 e attualmente in fase di negoziazione al Parlamento europeo e del Consiglio, ha presentato nuovi obblighi e obiettivi per ripristinare la salute degli ecosistemi d’acqua dolce in Europa. Questi sarebbero fondamentali per gli obblighi previsti dalla della Direttiva Quadro sulle Acque e delle Direttive Natura. Di particolare importanza è l’articolo 7 della proposta di legge, che fa esplicito riferimento alla rimozione delle dighe come mezzo per “contribuire alla naturale connettività longitudinale e laterale dei fiumi e all’obiettivo dell’Unione europea di avere 25000 km di fiumi che scorrono liberamente” e per “contribuire a ripristinare aree fluviali e pianure alluvionali”, elementi fondamentali della Strategia dell’Ue per la biodiversità per il 2030.

Dam Removal Europe (DRE) è una coalizione di sette organizzazioni: il World Wildlife Fund, The Rivers Trust, The Nature Conservancy, la Rete europea dei fiumi, Rewilding Europe, Wetlands International Europa e la World Fish Migration – Fondazione mondiale per la migrazione dei pesci. L’ambizione generale di DRE è di ripristinare lo stato di libera circolazione dei fiumi e dei torrenti grazie a una rete europea in continua crescita.