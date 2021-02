Rihanna e Greta al fianco dei contadini indiani

La popstar ha lanciato un tweet di solidarietà nei confronti delle decine di migliaia di agricoltori che protestano contro l’ultima riforma del settore. L’attivista climatica l’ha subito appoggiata, scatenando la reazione del governo di New Delhi

La celebre popstar Rihanna sostiene le manifestazioni dei contadini indiani che da giorni, in decine di migliaia, si sono accampati ai confini della capitale Nuova Delhi per protestare contro le nuove leggi agricole varate dal governo. Leggi che, secondo gli agricoltori, non farebbero altro che impoverirli ulteriormente arricchendo, invece, le multinazionali che investono in India.

Il tweet di Rihanna a sostegno delle proteste – “Perché non stiamo parlando di questo?” ha scritto sul suo profilo – ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Oltre ad aver attirato l’attenzione dei suoi oltre 100 milioni di follower, la cantante è stata seguita da altri personaggi conosciuti in ogni angolo del pianeta, a cominciare dall’attivista climatica Greta Thunberg che sempre sul social network ha subito espresso “Solidarietà alle proteste dei contadini in India”.

L’enorme eco delle proteste dei contadini indiani registrata sui social ha innescato l’immediata reazione del governo del presidente Narendra Modi. In una nota il ministero degli Esteri ha accusato “personaggi stranieri” e “celebrities” di “sensazionalismo”, specificando che il parlamento ha approvato la riforma del settore agricolo dopo un ampio dibattito. Un dibattito nel corso del quale evidentemente non sono state sentite le voci delle migliaia di persone che ora protestano contro i contenuti di questa riforma. Una marea umana che adesso il governo indiano sta provando ad arginare e silenziare con metodi che, di giorno in giorno, stanno divenendo sempre più violenti.