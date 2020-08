Dal mensile di luglio-agosto – Liberare il suolo dall’asfalto e dal cemento è come togliere le catene a uno schiavo. Togli la pressione, ridai la libertà e senti che respira. Il terreno, come le persone, ha bisogno di aria. Il suolo liberato filtra l’acqua, evapotraspira, fa ripartire l’ecosistema. «Ecco, vede il colletto di quei tre cedri? Sembra rialzato di venti centimetri dal terreno circostante. Quei venti centimetri che mancano sono l’asfalto che è stato scarificato e tolto – spiega l’architetto Massimo Lepore, dello studio Tam Associati – Dall’altro lato, invece, la depressione è più accentuata perché vi è stata una demolizione completa di fabbricati con fondazioni e sottofondazioni. Il terreno qui è ghiaioso, siamo in un cono morenico. Vi rimetteremo del top soil, suolo fertile per pareggiare il piano e ripristinare le funzioni ecosistemiche». Siamo a San Lazzaro di Savena, porta orientale di Bologna. In via Speranza – quando si dice il nome – è in corso un progetto pilota di “deaseling”, desigillazione in termine tecnico, o liberazione del suolo in parole di più immediata comprensione. L’area di 17mila metri quadrati che ospitava dei magazzini comunali e un centro di raccolta rifiuti è in corso di rinaturalizzazione per 12mila metri quadri, con recupero netto a verde di almeno 2.500 metri quadri, nell’ambito di un’operazione pubblico-privata che vedrà sorgere un concept-store e un locale di ristorazione di Alce Nero, all’interno di un parco pubblico fluviale. Già, perché alle spalle di quest’area, ora ricoperta da cumuli di macerie che saranno riutilizzate, scorre il torrente Savena. Finora bordatura negletta, in un futuro prossimo collegamento ideale per un percorso ciclo pedonale dal centro della cittadina alla stazione ferroviaria. L’intervento rientra nel progetto Sos4Life (Save Our Soil for Life), cofinanziato dall’Unione Europea, con otto partner (i Comuni di Forlì, Carpi e S. Lazzaro di Savena, il Cnr e la Regione Emilia-Romagna, Forlì Mobilità e Legambiente Emilia-Romagna), che intende realizzare azioni dimostrative e produrre un pacchetto di norme, strumenti operativi e di monitoraggio per l’obiettivo consumo di suolo zero al 2050 e la rigenerazione urbana. A Forlì, capofila del progetto, l’attività consiste nel recupero a verde di un’area di 4.500 metri quadri attualmente impermeabilizzata e destinata a parcheggio pubblico, nei pressi dei musei S. Domenico. La gara d’appalto è in corso. A S. Lazzaro l’intervento ha un valore economico potenziale di 6-7 milioni di euro, tra opere del privato, alienazione dell’area e fondi europei tramite la Regione Emilia-Romagna per la rigenerazione urbana.

Stop alla crescita

«Il tema dello stop alla crescita urbana incontrollata e al consumo di nuovi suoli matura nella cultura urbanistica negli ultimi dieci anni – argomenta l’architetta Anna Maria Tudisco, dirigente area programmazione del territorio del Comune di S. Lazzaro di Savena – Fin dal suo insediamento, nel 2014, la sindaca Conti ha voluto interrompere la dinamica di logica espansiva e consumo di risorse preziose come il suolo, laddove non fosse necessario. Il progetto Sos4Life – aggiunge Tudisco – è diventata l’occasione per definire questa politica come prioritaria per la desigilizzazione di suoli compromessi. Abbiamo individuato un’area separata dove erano delegate funzioni specifiche e utilitaristiche, valorizzando una potenzialità negata fino a pochi anni fa, ossia la vicinanza al fiume. Questa però non partecipava alla realtà urbana, mentre adesso assume una potenzialità e una simbologia importante». Il Comune di S. Lazzaro si aspetta che sia un volano per la riqualificazione complessiva delle Caselle, quartiere artigianale-industriale in semi abbandono, da trasformare in residenziale con nuovo appeal grazie al parco in progetto e alla vicinanza con la stazione. «Abbiamo terminato la prima fase, demolizione dei vecchi fabbricati e rimozione delle asfaltature – riprende il progettista Lepore – Ora parte la fase autorizzativa per costruire. La superficie utile è 2.800 metri quadri, per un edificio a tre piani, con impronta a terra inferiore a 1.500 metri quadri. In origine doveva esserci la sede di Alce Nero ma, nell’era post-covid, l’azienda sta riprogettando alla luce delle diverse dinamiche del lavoro legate allo smart working. Al momento sono confermati un concept store e la ristorazione che saranno pronti a fine 2021. Il cantiere di demolizione ha un costo – circostanzia l’architetto – ma se condotto secondo criteri di attenzione al riuso e al riciclaggio dei materiali alla fine il saldo è positivo. Abbiamo a disposizione 6.000 metri cubi di materiale inerte classificato, che ha un valore sul mercato e se non fosse autoprodotto l’avremmo dovuto comprare. Lo useremo per armonizzare le cavità lasciate dalle bonifiche e, in parte, per l’edificazione».

Una nuova sensibilità

Il progetto nasce dalla nuova sensibilità maturata da amministrazioni, architetti e urbanisti sul consumo di suolo. «È importante anche il contributo di soggetti di ricerca come il Cnr sulla misurazione dei servizi ecosistemici offerti dai suoli urbani – dice Lidia Castagnoli di Legambiente Emilia-Romagna – Per fare scelte ponderate sul futuro dei territori in cui viviamo, tuttavia, è necessario condividere queste conoscenze anche con la cittadinanza. Per questo, tra le tante attività di disseminazione, abbiamo realizzato anche una mostra fotografica itinerante dal titolo “Un tesoro di suolo”, usandola come strumento didattico». Un ulteriore strumento utile sono le linee guida sulla rigenerazione urbana, oggetto di un webinar conclusivo del progetto. Gli esperti si sono soffermati sui “giardini della pioggia”, le infrastrutture verdi e blu, illustrando i progetti di deaseling realizzati a Francoforte, Parigi, Copenaghen quali esempi di contrasto alle isole di calore e di attenuazione del rischio alluvionale da pioggia intensa.