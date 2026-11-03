Rifiuti Oggi speciale Ecomondo 2026

Rifugi climatici, percorsi ciclopedonali, depavimentazione, protezione delle dune contro l’ingressione del mare. Così la località balneare vuole governare la crisi climatica. E l’adattamento non ha colore politico
In Serbia cresce la protesta contro l’accordo del governo con la Rio Tinto per l’estrazione di jadarite nella valle del Jadar. Nel mirino, l’impatto su acqua, agricoltura e salute. E anche l’Europa, affamata di materie prime
EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.
E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.
Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.