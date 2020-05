Nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei rifiuti collegata all’emergenza Covid-19, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) ha ascoltato in videoconferenza i rappresentanti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra): il direttore generale Alessandro Bratti, la dirigente del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti Valeria Frittelloni e il responsabile Contabilità dei rifiuti del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti Andrea Lanz.

Gli esponenti Ispra hanno riferito che nel bimestre marzo-aprile 2020 si è osservata una riduzione della produzione di rifiuti urbani pari a circa il 10% e una diminuzione della raccolta differenziata sempre di circa il 10%.

Hanno inoltre spiegato che, in base a stime cautelative effettuate dall’Istituto, da qui a fine anno il sistema italiano dovrà gestire un quantitativo di rifiuti derivanti dall’uso di mascherine e guanti compreso tra 150mila e 450mila tonnellate. Secondo le stime, questa crescita non causerà criticità per il sistema impiantistico italiano, perché è compensata dalla riduzione del 10% dei rifiuti urbani, quantificabile in 500mila tonnellate in meno. Nello specifico, sul fronte della gestione dei rifiuti sanitari, non si prevedono criticità legate alla disponibilità impiantistica. Ad oggi è presente in Italia una capacità impiantica in grado di trattare circa 340mila tonnellate di rifiuti sanitari (di cui 220mila tramite incenerimento e 120mila con sterilizzazione), a fronte di circa 145mila tonnellate di quantità effettivamente trattate (96mila tramite incenerimento, 50mila con sterilizzazione).

I rappresentanti di Ispra hanno anche fornito informazioni in merito ai progetti di ricerca su aspetti ambientali connessi al COVID-19 che vedono coinvolti l’Istituto e Snpa. Nello specifico, secondo quanto riferito, Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ispra con Snpa hanno avviato uno studio epidemiologico per valutare le correlazioni tra inquinamento atmosferico ed effetti sanitari dell’epidemia. Iss e Ispra hanno inoltre avviato con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) il progetto «Pulvirus», che si propone, tra le altre cose, di indagare le interazioni chimico-fisiche-biologiche tra polveri sottili e virus e gli effetti della sospensione di molte attività economiche su inquinamento atmosferico e gas serra.

«Mentre l’Italia fa i primi passi sulla strada della ripartenza, non nascondo la mia preoccupazione su alcuni aspetti relativi alla gestione dei rifiuti – dichiara il Presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli – Prima di tutto sull’abbandono di guanti e mascherine a terra: come stimato da Ispra, ne useremo fino a 450mila tonnellate da qui a fine anno. È dunque fondamentale fin da subito porsi il problema di come fronteggiare la dispersione nell’ambiente di questi dispositivi, andando a privilegiare sempre guanti e mascherine lavabili e riutilizzabili. Mi preoccupano anche le deroghe al deposito temporaneo dei rifiuti disposte dall’articolo 113-bis inserito nella legge di conversione del decreto Cura Italia: meglio sarebbe stato vararle per un tempo limitato. Così invece si lascia una pesante eredità al futuro».