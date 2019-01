Rifiuti a Roma, nessuna novità con il nuovo anno. Il 2019 per le vie della città è iniziato con lo stesso carico di spazzatura con cui si era chiuso il 2018, con cassonetti stracolmi e sacchi di immondizia per strada. Una situazione che deriva dai problemi strutturali del fragile ciclo cittadino di raccolta e smaltimento. Una filiera di lavorazione dell’indifferenziato non autosufficiente divenuta ancora più debole dopo il rogo che dallo scorso 11 dicembre ha messo fuori uso il Tmb Salario. Una situazione resa ancora più allarmante dai roghi di cassonetti che si sono verificati tra Natale e Santo Stefano, con 15 episodi, e ben 160 interventi dei vigili del fuoco nella notte di Capodanno. A bruciare sacchetti dei rifiuti e bidoni soprattutto in periferia, da Centocelle alla Magliana, passando per il Tuscolano e i Municipi III e VI. Per adesso non ci sono riscontri che si tratti di incendi dolosi, ma in una città che da anni vede la presenza di roghi tossici di rifiuti, soprattutto nelle aree più in periferia, fenomeno su cui a più riprese ha indagato anche la Procura, il dubbio rimane. Il sindaco Virginia Raggi negli ultimi giorni è rimasta silente sull’accumulo di rifiuti in strada che si protrae da almeno una settimana, ma a ricordarle la questione sono spesso i cittadini che sotto ai suoi post sui social dedicati ad altri argomenti pubblicano foto di immondizia indicando la strada dove si trovano e chiedendone

l’immediata rimozione. Dal Campidoglio nei giorni scorsi è trapelata l’irritazione del Movimento 5 Stelle nei confronti di Ama, la municipalizzata dei rifiuti, ma si tratta di una società detenuta al 100% dal Comune, di cui è la stessa Giunta a nominare il vertice. L’ostacolo principale resta la fragilità del ciclo di raccolta e smaltimento che ora può contare solamente su tre impianti di trattamento nella Capitale. Le feste di Natale, con picchi di 100 tonnellate in più sulla media quotidiana, hanno mostrato come il nuovo assetto disegnato da Campidoglio e Regione Lazio – con conferimenti di indifferenziato nei Tmb di Aprilia a Viterbo a sostituire quello andato distrutto al

Salario – sembra non bastare nei momenti più delicati. E mentre dai prossimi giorni, con la conclusione delle festività natalizie, si tornerà all’ordinario, la città attende la pulizia delle strade e dei cassonetti. E un cambiamento sostanziale nella gestione dei rifiuti a Roma.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook