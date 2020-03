Il Ministero dell’Ambiente ha lanciato la campagna #ricicloincasa rivolta a tutti i cittadini italiani, per essere sempre uniti e sostenibili. In questo periodo in cui #restiamoacasa, possiamo approfittare del tempo a disposizione per adottare comportamenti green.

Chi vuole può partecipare alla campagna pubblicando sul proprio profilo Facebook o Twitter una foto che lo ritragga mentre fa una corretta raccolta differenziata, o dopo aver creato un oggetto riutilizzando gli scarti, o ancora durante la concimazione delle piante con il fondo del caffè. Chi più ne ha più ne metta, spazio alla creatività, all'”artista”che c’è in ognuno di noi! All’arte di saper riutilizzare, un po’ come facevano le nostre nonne, quello che all’apparenza potrebbe essere subito buttato via. Su ogni foto, ovviamente, non può mancare l’hashtag #ricicloincasa, così che il ministero possa condividerla.

“Con questa nuova campagna social vogliamo unire idealmente l’Italia – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – da nord a sud, e darle l’occasione di mostrare il bello che c’è in lei, che c’è nei cittadini italiani. Il tempo che stiamo vivendo nelle nostre case, chi in famiglia, chi da solo, potrebbe essere ben speso adottando comportamenti amici dell’ambiente, a partire da una corretta e intelligente gestione dei rifiuti. Io #ricicloincasa. E voi”?