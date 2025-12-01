Riciclo, Italia al terzo posto in Ue. I dati Eurostat

Nel 2024 il tasso di circolarità più elevato si è registrato nei Paesi Bassi (32,7%), seguiti da Belgio (22,7%) e Italia (21,6%). Il tasso più basso è della Romania (1,3%), fanalino di coda del riciclo

Italia sul podio in Ue, al terzo posto, per il riciclo. Lo spiega Eurostat: “Nel 2024, complessivamente, il 12,2% dei materiali utilizzati nell’Ue proveniva da materiali riciclati”. L’indicatore, noto come “tasso di utilizzo circolare dei materiali” o “tasso di circolarità”, misura il contributo dei materiali riciclati all’utilizzo complessivo dei materiali.

Rispetto al 2023, il tasso di circolarità è aumentato di 0,1 punti percentuali; tuttavia, si tratta della quota più alta mai registrata finora. Rispetto al tasso di riciclo del 2015, il tasso di riciclo è superiore di 1 punto.

Nel 2024, il tasso di circolarità più elevato – spiega Eurostat – si è registrato nei Paesi Bassi (32,7%), seguiti da Belgio (22,7%) e Italia (21,6%). Il tasso più basso è stato registrato in Romania (1,3%), Finlandia e Irlanda (ciascuna 2%) e Portogallo (3%). Le differenze nel tasso di circolarità tra i Paesi dell’Ue dipendono dall’equilibrio tra nuove risorse estratte dall’ambiente e quelle reimmesse nell’economia.