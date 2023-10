Repowering eolico, a Partinico (Pa) inaugurato impianto da 42 MW

Erg triplica la produzione di energia sostituendo 19 aerogeneratori del 2005 con 10 turbine di ultima generazione. Garrone: “Abbiamo un legame speciale con la Sicilia, sta diventando hub delle rinnovabili”

La prima volta di un repowering eolico in Italia è di ERG. L’azienda, alla presenza dei suoi vertici, ha inaugurato l’impianto situato in provincia di Palermo. I 19 aerogeneratori da 850 KW, con capacità totale di 16 MW e produzione di 27 GWh all’anno del vecchio impianto avviato nel 2005, sono stati sostituiti con 10 turbine di ultima generazione Vestas V132: ognuna da 4,2 MW di potenza. Macchine alte 180 metri in grado di portare la capacità totale a 42 MW, per una produzione di energia annuale stimata di 94GWh: un aumento di cui beneficerà soprattutto Luxottica cui andrà il 75% dell’energia elettrica prodotta grazie a un power purchase agreement della durata di 12 anni.

“Erg punta molto sul repowering – spiega il Ceo della società Paolo Luigi Merli – strumento strategico per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, e ha un piano che prevede investimenti per circa un miliardo di euro e l’ammodernamento di oltre 800 MW distribuiti su 15 progetti in Italia”.

Il potenziamento dell’impianto di Partinico-Monreale rappresenta un passo importante per il gruppo genovese che “ha in programma – dichiara il presidente Edoardo Garrone – altri investimenti nella regione, dove abbiamo stimato complessivamente un obiettivo al 2030 di 10,38 gigawatt di potenza installata”. Una previsione che raddoppierebbe il contributo richiesto all’isola: dovrà passare da un obiettivo di incremento della potenza installata di circa 3,5 gigawatt a un incremento di quasi 7,50 gigawatt al 2030. Il più alto contributo richiesto alle regioni italiane. Un impegno quello di ERG basato sulla convinzione che gli operatori privati, soprattutto quelli del settore energetico, debbano essere protagonisti della transizione ecologica e collaborare con la pubblica amministrazione per raggiungere gli obiettivi climatici.

“Erg – continua Garrone – è presente in Sicilia come operatore industriale da molti anni e questa per noi è una giornata speciale: per l’inaugurazione di questo parco, per il legame importante con questa terra che sta diventando l’hub delle energie rinnovabili in Italia e che ha dato al nostro Gruppo molte soddisfazioni”. L’azienda conferma, infatti, l’impegno a crescere nel settore delle rinnovabili, con l’obiettivo di contribuire all’indipendenza energetica del nostro Paese e alla stabilizzazione dei prezzi dell’energia. Pochi giorni dopo aver ceduto l’asset termoelettrico: un passaggio che ha sancito l’uscita definitiva dell’azienda dal mercato delle fossili iniziata nel 2008.

COSA È IL REPOWERING Il repowering di un impianto eolico prevede la sostituzione dell’intera turbina con una nuova di taglia superiore, di maggiori dimensioni e più efficiente COSA È IL REWAMPING Il revamping di un impianto eolico prevede la sostituzione solo di alcuni componenti (ad esempio le pale, il sistema di controllo e gestione, gli anemometri etc.) che risultano obsolescenti o usurati, per migliorare le performance di impianto, senza modificare però il numero di turbine