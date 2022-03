Cartoline da Est, il treno dei Rodopi

In Bulgaria, la ferrovia più scenografica dell’Europa sud-orientale trasporta gli abitanti delle montagne. E resiste al tempo e ai piani di chi vuole chiuderla

Dal mensile di dicembre. Avramovo è un piccolo villaggio bulgaro circondato dalle cime dei Rodopi, le montagne che anticamente segnavano i confini della Tracia. Ai piedi del paese, dove passa la statale, c’è un piccolo edificio rosa: è la stazione del treno, più precisamente “la stazione più alta della Penisola Balcanica”, come si legge su una targa scolpita sulla parete.

Le ferrovie statali bulgare hanno provato a chiudere la linea, ma la caparbietà e le azioni di protesta di associazioni, enti locali e cittadini hanno consentito di tenere in vita il sentiero d’acciaio

Avramovo è infatti il punto di valico di una delle ferrovie più scenografiche dell’Europa sud-orientale: la linea che dalla cittadina di Septemvri, nel fondovalle del fiume Maritsa, risale e attraversa la catena montuosa per 120 chilometri fino al paese di Dobrinisthe. Costruita negli anni ‘20 per ragioni strategiche, letteralmente con picconi e martelli, questa ferrovia a scartamento ridotto divenne presto un collegamento fondamentale per tanti piccoli villaggi di montagna, alcuni dei quali, prima dei binari, non erano neanche raggiunti da una strada. La linea dei Monti Rodopi potrebbe sembrare in tutto e per tutto una di quelle ferrovie turistiche dove i passeggeri viaggiano su vagoni scoperti per ammirare le bellezze della natura attraversata, come succede ad esempio sul “Trenino Rosso del Bernina” tra Svizzera e Italia. Ma qui, nonostante i paesaggi siano ugualmente spettacolari e l’infrastruttura altrettanto ardita, il treno corre ancora per adempiere alla funzione essenziale per cui era nato: consentire ai locali di muoversi, lavorare, e avere una finestra sul resto del mondo.

Certo le condizioni non sono più quelle di un tempo: ora una strada statale affianca buona parte dell’infrastruttura, collegando Bansko – un importante centro sciistico a una manciata di chilometri dal capolinea di Dobrinishte – a Septemvri, che invece si trova sull’importante asse commerciale tra Sofia e il Mar Nero. La ferrovia perde in partenza la sfida con l’asfalto: ci vogliono circa 5 ore di treno per percorrere i 120 chilometri tra i due capolinea, in auto poco meno di due ore. Ma non per questo la vecchia linea è stata dimenticata: in queste valli la macchina non è un lusso per tutti. In alcuni luoghi, poi, il treno è fondamentale soprattutto in inverno, quando la neve ricopre le strade sterrate che portano agli insediamenti più remoti. Nel villaggio di Ablanitsa, per esempio, l’asfalto è arrivato soltanto nel 2020.

Kishka ha poco più di 50 anni e abita in una delle prime case del paese, insieme ai suoi due figli. Tutti i giorni si sveglia alle quattro del mattino ed esce di casa per mungere le sue otto mucche. Alle 8 chiude la stalla, si carica sulle spalle pesanti sacche che contengono dai venti ai quaranta chili di latte e cammina verso la stazione. Quando arriva il treno sale in carrozza fino alla cittadina di Velingrad, dove scende a distribuire il latte appena munto. Come una rider ante litteram, ma senza la bici, si ferma casa per casa dai suoi clienti: lascia davanti alle loro porte le bottiglie piene e ritira quelle vuote, da riempire nei giorni successivi. In meno di tre ore finisce il suo giro, giusto in tempo per tornare alla stazione e prendere il treno dell’ora di pranzo che la riporterà a casa. Fa questo tragitto tutti i giorni da trent’anni, e non è la sola: a Tsvetino sono quasi una ventina le “signore del latte” che ogni giorno scendono in città col treno a distribuire i propri prodotti. Le ferrovie statali bulgare Bdz hanno provato ripetutamente a chiudere la linea, ma la caparbietà e le azioni di protesta di associazioni, enti locali e semplici cittadini hanno finora consentito di tenere in vita questo sentiero d’acciaio. Che da cento anni rimbomba, puntuale, nella valle.