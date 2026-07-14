ReNow e InfraLab accelerano su rinnovabili e accumulo

ReNow Energy e InfraLab siglano una partnership strategica per qualificare e accelerare l’esecuzione e lo sviluppo di progetti per impianti FER e di Storage

ReNow Energy, piattaforma data-driven per l’esecuzione di progetti energetici utility-scale, e InfraLab, sviluppatore professionale con lunga esperienza nel settore delle rinnovabili, annunciano l’avvio di una partnership strategica ed operativa che integra InfraLab come primo reale partner qualificato dell’Execution Layer di ReNow, portando pipeline reale e competenze tecnico-regolatorie direttamente all’interno dei workflow della piattaforma.

L’accordo nasce con l’obiettivo di colmare il gap che spesso separa lo sviluppo di un progetto dalla sua effettiva esecuzione: ReNow e InfraLab uniscono infatti le forze per costruire il layer operativo mancante tra sviluppo ed execution, combinando pipeline qualificata, competenze tecnico-regolatorie e workflow digitali strutturati, in un unico ecosistema. In questo modo, opportunità progettuali e capacità esecutiva vengono connesse fin dalle fasi iniziali, aumentando la qualità, la trasparenza e la velocità di avanzamento delle operazioni.

Per i clienti della piattaforma ReNow – investitori, sviluppatori e operatori industriali – questo si traduce in vantaggi tangibili: accesso a una pipeline di progetti già verificati e comparabili secondo standard condivisi, riduzione delle asimmetrie informative tipiche delle fasi early-stage e maggiore affidabilità dei dati su cui basare le decisioni di investimento.

L’intera operatività avviene nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza dei dati: le analisi di pre-assessment e il quality scoring sono processati in modo completamente automatizzato, senza accesso umano ai dati del progetto, nel pieno rispetto delle T&C della piattaforma Renow. I report di due diligence sono invece prodotti da InfraLab esclusivamente su richiesta esplicita degli investitori e dei partner della piattaforma che necessitano di quel livello di validazione tecnica, e solo con il consenso del proprietario del progetto.

L’introduzione di processi di quality scoring e di documentazione standardizzata consente inoltre di abbreviare i tempi di analisi e negoziazione, facilitando un più rapido avanzamento verso il closing delle operazioni. Allo stesso tempo, il coinvolgimento diretto di un operatore con esperienza tecnico-regolatoria come InfraLab rafforza la credibilità complessiva delle opportunità presenti in piattaforma, rendendole più attrattive per investitori istituzionali e partner industriali.

La collaborazione si inserisce nel modello di network chiuso e qualificato alla base dell’infrastruttura operativa di ReNow, in cui sviluppatori e professionisti certificati contribuiscono attivamente alla costruzione di un ecosistema più solido, trasparente ed efficiente.

“L’ingresso di InfraLab come contributor di opportunità e come società qualificata eleva il livello qualitativo del nostro ecosistema. È esattamente il modello che abbiamo costruito: non un marketplace, ma un layer operativo dove il deal avanza end-to-end, supportato da know-how di alto livello” commenta Andrea Di Vinci Co-Founder e CEO di ReNow Energy. “Con Infralab dimostriamo che execution rapida e qualità di progetto non sono alternative: sono la stessa cosa quando hai l’infrastruttura giusta.”

“Questa collaborazione ci consente di mettere a disposizione le nostre competenze tecnico-regolatorie all’interno di un ambiente strutturato,” aggiunge Alberto Ricchiardi, Direttore Generale di InfraLab. “Per i clienti significa poter contare su progetti più maturi, verificati e pronti ad avanzare rapidamente verso l’investimento.”