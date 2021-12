Renexia del Gruppo Toto cresce negli Stati Uniti

US Wind Inc., la controllata statunitense di Renexia, sub-holding del Gruppo Toto dedicata alle energie rinnovabili, ha annunciato di essersi aggiudicata da parte dello Stato del Maryland un’ulteriore tariffa incentivante (ORECs) per la costruzione e gestione di 808,5 MegaWatt di energia eolica offshore, nell’ambito del progetto denominato “Momentum Wind”, in allacciamento entro il 2026.

US Wind si era già aggiudicata nel 2017 il primo progetto offshore in Maryland (MarWin): 22 turbine e 270 MW di capacità nominale, la cui operatività è prevista nel 2025. Si procederà, pertanto, alla realizzazione di ulteriori 55 turbine nell’area di Oceano Atlantico in concessione a US Wind, grazie alle quali Renexia può ad oggi vantare una pipeline, già con tariffa assegnata, di oltre 1.1 GigaWatt negli Stati Uniti, con l’intenzione e la possibilità di incrementarla di ulteriori 500 MW in occasione della prossima asta. Abbastanza per fornire energia a più di 300 mila abitazioni e contribuire in maniera decisiva ai rinnovati sforzi dell’Amministrazione statunitense nella lotta al riscaldamento globale e ai gas serra. Entrambi i progetti beneficiano di una tariffa incentivante garantita dallo Stato del Maryland, per la durata di 20 anni ciascuno. Nell’ambito dei propri piani di sviluppo, US Wind ha in programma di creare un impianto per la lavorazione dell’acciaio a Baltimora, a servizio della propria pipeline e di altri progetti eolici nella East Coast. Questo progetto creerà ulteriori migliaia di nuovi posti di lavoro qualificato, con un’attenzione speciale alle piccole e medie imprese che saranno parte integrante di una filiera industriale che il Gruppo intende promuovere.

“Con l’approvazione di Momentum Wind, la nostra US Wind – ha dichiarato il suo Presidente Riccardo Toto, che è anche Direttore Generale di Renexia – ha superato i mille megawatt a tariffa nel solo Stato del Maryland, ed è con orgoglio che celebriamo questo ulteriore risultato, davvero straordinario, che marca un momento storico tanto per il Gruppo Toto quanto per la transizione ecologica degli Stati Uniti”.

“Esso è la riprova delle capacità tecniche e della credibilità che il Gruppo è riuscito a guadagnare nel mercato statunitense”, aggiunge Riccardo Toto, sottolineando come “l’esperienza maturata in quasi un decennio di attività nel mercato americano sarà messa a frutto dal nostro Gruppo per le importanti iniziative offshore che stiamo sviluppando in Italia, nell’auspicio che il nostro Paese possa rapidamente assumere un ruolo di leadership nel panorama eolico offshore mondiale, Il primo tassello di questa strategia è rappresentato da Beleolico, presso Taranto, il primo parco eolico offshore nel Mediterraneo, che Renexia ultimerà nei primi mesi del 2022”.

Ma l’iniziativa dimensionalmente più importante riguarda le acque siciliane. “Abbiamo già avviato l’iter autorizzativo per MedWind, un parco eolico offshore flottante nel Canale di Sicilia, composto da 190 turbine per una potenza a regime di oltre 2,8GW”, spiega il direttore generale di Renexia, “che rappresenterà un contributo concreto alla transizione energetica e agli obiettivi ambiziosi che l’Italia si è data, perché si basa sul paradigma per cui per fare energia verde bisogna partire dal rispetto per l’ambiente e basarsi su una inclusività ambientale, sociale ed economica”.

Brad Fierstein, consigliere di amministrazione di US Wind e Partner di Apollo Global Management Inc., i cui fondi sono co-investitori in US Wind Inc., ha commentato: “In Apollo, la transizione energetica globale è una priorità strategica; pertanto, US Wind ha un ruolo essenziale nel nostro portafoglio, essendo un progetto che fornirà energia eolica offshore a centinaia di migliaia di americani. Siamo orgogliosi di supportare il team che assicurerà ai cittadini del Maryland più di un gigawatt di energia eolica offshore, e che creerà centinaia di nuovi posti di lavoro nello Stato”.

“Momentum Wind è probabilmente il progetto di energia rinnovabile più ambizioso di sempre per lo Stato del Maryland”, ha dichiarato Jeff Grybowski, CEO di US Wind “sarà un volano per l’economia dello Stato, che si candida a diventare l’epicentro della manifattura per l’eolico offshore negli Stati Uniti”.

Chi è US Wind

US Wind, fondata nel 2011, è diventata negli anni il leader nell’eolico offshore in Maryland. Nel 2014, US Wind ha acquisito un’area di oceano di circa 80.000 acri, in acque federali antistanti lo Stato del Maryland. Nel 2017, il Maryland ha approvato il primo progetto eolico offshore (MarWin, 270MW) e nel 2021 è stato approvato il secondo progetto (Momentum, 808MW). US Wind è controllata da Renexia S.p.A., la sub-holding del Gruppo Toto leader nelle energie rinnovabili in Italia. Nel 2020, Apollo Global Management, società di investimento che gestisce circa $400 miliardi di asset a livello globale, ha effettuato il primo investimento in assoluto nell’eolico offshore in US Wind Inc.

Chi è Renexia

Renexia è una società del Gruppo Toto. Opera nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo di energie rinnovabili. Un’organizzazione efficiente e flessibile, modulata in due unità per aree di competenza, le consente di operare su energie “verdi” quali fotovoltaico ed eolico e nuove tecnologie. La lunga esperienza maturata le permette anche un approccio da EPC Contractor, garantendole un controllo complessivo del ciclo di vita degli impianti.