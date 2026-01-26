La partecipazione al festival Moscerine è gratuita. I corti dovranno essere inviati entro e non oltre l’8 aprile sulla piattaforma Filmfreeway

La chiamata è per le registe e i registi sotto i 12 anni: è infatti aperto, sulla piattaforma Filmfreeway, il bando per la quinta edizione del Moscerine Film Festival, il primo e unico Festival di cinema interamente realizzato e dedicato a giovanissimi registi, con la direzione artistica di Nina Baratta. Quest’anno nella giuria un ospite d’eccezione, l’attore Lino Banfi, che ha interpretato, fra gli altri, nonno Libero in “Un medico in famiglia”. La giuria sarà presieduta da Maria Fares produttrice di film per bambini e ragazzi e potrà contare, tra i confermati, anche su Mussi Bollini già vice direttrice Rai Kids, sull’attrice Ester Pantano, sulla produttrice di Eurofilm Simonetta Amenta, presidente Agici e la regista, attrice e cantautrice Margherita Vicario.

Come ogni anno, la partecipazione è gratuita e i cortometraggi dovranno essere inviati entro e non oltre l’8 aprile. La quinta edizione del MFF si terrà a Roma, nei cinema del V Municipio, dal 4 al 10 maggio. La manifestazione è un’occasione preziosa dedicata agli under 12 per diventare dei veri e propri registi. Le giornate saranno condotte da 4 giovanissimi presentatori U12 e la madrina del Festival, Margot Sikabonyi.

Sono tre le sezioni del Festival: “Under 12”, “Focus scuole” e “A Scuola con Le Moscerine”.

Per la prima sezione a concorrere saranno cortometraggi a tema libero realizzati da giovani registe e registi (anche in forma di co-regia) sotto i 12 anni. Nella categoria “Focus scuole” saranno invece proiettati i lavori realizzati dai bambini con professionisti e insegnanti sia all’interno delle scuole che in laboratori didattici. “A Scuola con Le Moscerine” vedrà protagonisti i corti di singoli baby registi e scuole che partecipano ai progetti laboratoriali di cinema dell’Ass. Le Moscerine. Tutti i cortometraggi dovranno essere girati solo e unicamente in orizzontale, proprio come il cinema richiede, e dovranno avere una durata massima di 15 minuti.

Il Festival si svolge nei cinema del Municipio Roma V, confermando il forte legame con il territorio e il ruolo della cultura come strumento di partecipazione e crescita per bambini e famiglie. La quinta edizione è realizzata anche grazie al sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, nell’ambito del Bando Valdese, che supporta progetti educativi e culturali dedicati alle nuove generazioni. Sono tantissimi gli importanti riconoscimenti a sostegno dei giovani autori. Il Premio “Produzione Tadàn Produzioni”, offrirà a uno dei registi selezionati la realizzazione del corto successivo a quello premiato, e il “Premio Lanterna Magica” che sarà assegnato direttamente da Roberto Baratta, storico produttore dell’omonima casa di produzione (che ha realizzato capolavori di animazione come “La Gabbianella e il Gatto”). Il riconoscimento intende valorizzare il cortometraggio d’animazione ritenuto più significativo. Il Premio Distribuzione ZaLab” garantirà, anche per questo 2026, a uno o più documentari in concorso la possibilità di essere distribuiti sulla piattaforma della casa di produzione.

Confermati anche quest’anno i Premi dei Festival Partner, nazionali e internazionali, tra cui “Vision2030 Festival del cinema sostenibile”, “Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games” e “Mi Primer Festival de Cine di Madrid e Barcellona”. I partner selezioneranno i cortometraggi vincitori e li programmeranno all’interno delle giornate dei rispettivi eventi, contribuendo a un importante percorso di visibilità e distribuzione delle opere. A questi si affiancano i premi assegnati dai numerosi partner del Festival, che individueranno nei corti selezionati opere capaci di interpretare e valorizzare al meglio i valori culturali, sociali e artistici che li rappresentano.

Partner per la prima volta è Musicmedia, storica realtà dell’editoria musicale italiana attiva dagli anni sessanta e mette a disposizione dei giovani registi la propria piattaforma www.musicmedia.it, con un catalogo di brani musicali a licenza gratuita per i partecipanti al festival ampliando l’educazione dei giovani registi all’uso consapevole delle musiche e diritti a essa connessi.

Cambia il Premio della Giuria Giovani, che da quest’anno sarà composta da centinaia di studenti under 12 provenienti dalle scuole coinvolte nei progetti didattici cinematografici realizzati dall’Associazione Le Moscerine.

Ma le novità per il 2026 sono davvero numerose: il sistema dei premi si amplia e si rafforza ulteriormente, confermando la volontà del Festival di offrire agli autori selezionati opportunità sempre più concrete, prestigiose e orientate allo sviluppo professionale.

Un altro importante cambiamento è l’ampliamento delle giornate industry, interamente dedicate a bambini e ragazzi. Due giornate di presentazioni, masterclass, pitch, proiezioni e attività speciali, durante le quali i più giovani non saranno soltanto pubblico attivo, ma veri protagonisti del festival.