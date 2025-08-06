giovedì 7 Agosto 2025
Diritti

A Reggio Emilia torna il Festival di Emergency

Dal 5 al 7 settembre 2025, Reggio Emilia ospiterà la quinta edizione del Festival di Emergency. Tre giorni di storie e idee per cambiare il mondo. Tra gli ospiti: Gianrico Carofiglio, Sabina Guzzanti, Stefano Nazzi e Lucia Goracci

Dal 5 al 7 settembre 2025, Reggio Emilia ospiterà la quinta edizione del Festival di Emergency: tre giorni di incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro per riflettere insieme sulle grandi questioni del nostro tempo.

Anche quest’anno moltissimi i protagonisti e le protagoniste del mondo del giornalismo, della letteratura, dell’attivismo, dell’arte, della filosofia, del cinema che animeranno piazze, teatri e luoghi simbolo della città. Tra gli ospiti la scrittrice e storica Benedetta Tobagi, l’artista, attore e autore Alessandro Bergonzoni, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’attrice e scrittrice Tezetà Abraham, il violoncellista Simone De Sena, la regista, sceneggiatrice e attrice Sabina Guzzanti, il regista Paul Jay, lo stand-up comedian e regista Salvo di Paola, le giornaliste Tonia Cartolano, Marianna Aprile, Lucia Goracci, Chiara Piotto, Simonetta Sciandivasci, la saggista e giornalista Paola Caridi, il giornalista Stefano Nazzi, il rettore universitario Tomaso Montanari e molti altri.

Il Festival darà spazio alle parole e alle esperienze di chi lavora per indagare il presente e immaginare un futuro più giusto.

LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL 2025

Un Festival, molti modi di far sentire la propria voce

Il tema di quest’anno, “La voce”, è un invito ad ascoltare, raccontare e farsi sentire. Prendere voce significa molto più che parlare: è un atto di coraggio, di partecipazione, di immaginazione. E questo è anche lo spirito che, da oltre 30 anni, guida l’azione di Emergency, impegnata a difendere il diritto alla voce di chi viene messo ai margini: le vittime della guerra, della povertà, dell’ingiustizia.

Il Festival si costruisce attraverso diversi format, pensati per raggiungere vari pubblici, ma che insieme compongono un’unica, ampia narrazione collettiva. Il programma si articola in un’alternanza di “Dialoghi” con ospiti nazionali e internazionali e lo staff di Emergency, testimonianze del lavoro sul campo con il ciclo “A lezione con Emergency” e brevi interventi come le “Domande per pensare”, dove in 20 minuti un relatore risponde a quesiti su temi chiave. Non mancano, poi, spazi più informali come “Un caffè con…” e format innovativi come quello curato dal giornalista di Radio24 Giampaolo Musumeci, sul ruolo dell’attivismo in contesti internazionali. L’arte come strumento di denuncia trova spazio nella rassegna “Make art, not war”, mentre una riflessione sull’attualità è al centro della collaborazione con “Il Post”. Completano il programma spettacoli teatrali, eventi musicali e di intrattenimento, proiezioni cinematografiche e gli appuntamenti mattutini di “Voci in scena” e “Al risveglio”.

Durante il Festival sarà allestita al Palazzo dei Musei la mostra “CONTRO LA GUERRA – sguardi e immaginari”, che resterà visitabile con ingresso gratuito fino al 26 ottobre. L’esposizione è un progetto di Emergency a cura di CHEAP ed è un percorso immersivo sul tema della guerra nei suoi effetti fisici, psicologici, sociali e politici che si struttura attraverso diversi livelli visivi e gradi di coinvolgimento.

Tra i momenti in cui il pubblico sarà chiamato a far sentire la propria voce è previsto per venerdì 5 settembre alle ore 21:30 quando piazza Prampolini si trasformerà in un “HardKoro”, un grande coro pop formato da tutto il pubblico che imparerà un brano a sorpresa, diretto da un maestro. Durante tutta la manifestazione sarà peraltro attiva “Se telefonando, io potessi…”, un’esperienza aperta e partecipativa allestita nel cuore del centro storico. Lo spazio sarà accessibile in diversi momenti del Festival: venerdì 5 settembre dalle ore 16 alle 20; sabato 6 settembre dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20; domenica 7 settembre dalle ore 10 alle 14.

Grande attenzione è dedicata anche ai più giovani, con il palinsesto “Generazioni”, attraverso cui il Festival offre esperienze, laboratori, letture animate ed eventi pensati per bambine, bambini, ragazzi, ragazze e famiglie, esplorando insieme temi come la pace, la creatività e il diritto all’espressione.

Il Festival di Emergency è organizzato grazie a un protocollo di intesa con il Comune di Reggio Emilia, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con la media partnership di Adn kronos e Sky Tg24.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Emergency in Italia e nel mondo visita il sito dedicato 

