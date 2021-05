Reggia di Caserta, i bambini coltivano gli orti didattici

I ragazzini dell’Istituto Calcara di Marcianise (Ce) hanno avviato le prime attività agricole grazie al progetto Horticultura della coop. Terra Felix. Appuntamento al 24 maggio

“Questo luogo è magico. Nel percorrere i suoi spazi vi trasformerete: all’inizio sarete principesse e principi, poi custodi ed infine giardinieri. A voi conservatori del mondo affidiamo questa bellezza”. Con queste parole il direttore della Reggia di Caserta (Ce) Tiziana Maffei ha accolto i bambini dell’Istituto Calcara di Marcianesi all’interno del progetto Horticultura – I bambini coltivano il museo.

Dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid 19, 35 alunni dell’Istituto hanno preso parte alla prima attività in presenza dell’iniziativa finalizzata al contrasto alla povertà educativa e alla promozione di buone prassi. Il progetto Horticultura sviluppa le sue attività per tre anni, tra le aule scolastiche degli Istituti che hanno aderito e gli spazi aperti dei siti museali coinvolti, attraverso orti didattici curati da bambini. L’obiettivo di HortiCultura è riscoprire i valori e le pratiche dell’agricoltura, sottolineandone i legami strettissimi con il patrimonio storico e culturale, da un lato, e con la salute, dall’altro. Bambini e bambine impegnati a divertirsi e ad imparare, realizzando uno spazio “agricolo” cooperativo e solidale, aperto e inclusivo.

Terra Felix protagonista

Le attività all’interno del Parco Reale sono andate avanti, grazie all’impegno della coop. Terra Felix, anche in questi mesi di assenza degli studenti, per la sistemazione e il recupero di alcune superfici. Il progetto ha infatti contribuito anche a restituire alla fruizione, in questo caso dei piccoli protagonisti del progetto, uno spazio fino a poco tempo fa abbandonato: l’area verde del quartiere dei Liparoti.

Gli alunni del Calcara hanno raggiunto a piedi il Parco Reale dove, guidati da Teresa Ubaldini, presidente coop. Terra Felix, e Paola Pascale, responsabile del progetto Horticultura, hanno avviato le prime attività agricole. Hanno preparato il letto di coltura dell’orto con la semina di alcune piante di pomodoro e approfondito alcune tematiche legate ai concetti di ecologia, sostenibilità e patrimonio culturale.

Il prossimo appuntamento è lunedì 24 maggio. Il progetto HortiCultura è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e per la Reggia di Caserta agisce operativamente per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: Istruzione di qualità, Consumo e produzione responsabile, Vita sulla terra.