Referendum orsi in Trentino, per l’esperto “bisogna incrementare le misure preventive”

C’è crescente insofferenza verso la convivenza con i predatori, ma “le norme europee non prevedono la rimozione. L’obiettivo sia la gestione”

Il recente referendum su orsi e lupi che si è tenuto in Val di Sole ha segnato un picco nelle tensioni tra comunità locali ed enti locali sulla gestione di orsi e lupi. La consultazione, descritta da molti come un “plebiscito” contro la presenza degli orsi, chiedeva in realtà “Ritieni che la presenza di orsi e lupi in zone densamente popolate (..) sia un grave pericolo per la sicurezza, un danno per l’economia e per la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni”? La risposta era quindi abbastanza scontata, anche se le percentuali sono elevatissime. I sì al quesito sono stati 7.731, pari al 98,58% di chi ha espresso un voto.

Questo risultato riflette una crescente insofferenza verso la convivenza con i predatori, a fronte degli episodi di aggressione e di danni alle attività umane, ma – soprattutto – dopo la morte di Andrea Papi avvenuta nell’aprile del 2023, in seguito all’attacco di una femmina di orso, successivamente identificata come JJ4, già responsabile di un altro attacco nel 2020, e attualmente tenuta in cattività.

Il referendum, presentato da molti come un referendum per togliere lupi e orsi, rischia di aver generato aspettative irrealistiche. Le norme europee permettono abbattimenti degli animali pericolosi o che creano danni particolarmente elevati, se si dimostra di aver tentato strade alternative alla rimozione, come la prevenzione dei danni nel caso del lupo, o di dissuasione e messa in sicurezza degli attrattivi nel caso degli orsi che si avvicinano all’uomo. All’interno di queste regole generali la Francia abbatte quasi 200 lupi su una popolazione di circa 1000, e la Romania, che ha una popolazione di oltre 8000 orsi, ha autorizzato quest’anno l’abbattimento di 481 orsi, raddoppiando la quota massima permessa nel 2023, di 220 individui. Quindi i paletti europei sono molto flessibili, molto più di quanto generalmente si pensi in Italia. Ma non prevedono la rimozione totale. Non sarebbe neanche semplice chiedere una modifica normativa a scala europea motivandola con l’argomento che i circa 120 orsi presenti sulle Alpi sono troppi, visti i numeri degli altri paesi, come i 3000 orsi stimati in Svezia o gli oltre 1000 della vicina Slovenia, un paese più piccolo della Lombardia.

Le opinioni estremamente polarizzate che caratterizzano il dibattito italiano rendono molto difficile applicare le soluzioni tecniche che hanno funzionato in altri paesi per ridurre – non azzerare – i conflitti, lavorando per trovare un equilibrio tra conservazione della specie e vita delle comunità locali, rispettando quindi le esigenze di sicurezza delle persone e di tutela della natura.

Invece di imboccare strade estreme, le problematiche potrebbero essere affrontate in modo equilibrato e razionale, anche tramite un dialogo tra istituzioni, comunità e tecnici per sviluppare un modello di gestione che contempli una convivenza sostenibile tra uomini e orsi. L’obiettivo non dovrebbe essere né la protezione assoluta né una radicale riduzione dei grandi carnivori, ma si potrebbe ragionare di incrementare le misure preventive e di gestione, come il controllo dei rifiuti, prevedendo al contempo la rimozione tempestiva degli esemplari con comportamenti pericolosi, che sono meno del 3% degli orsi delle Alpi, permettendo l’utilizzo di strumenti come gli spray anti orso e incoraggiando comportamenti corretti di chi frequenta le aree di presenza degli orsi. Ma è questa una strada ancora possibile?