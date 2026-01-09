Referendum sulla Giustizia, parte la campagna per il No

Al via la mobilitazione di associazioni e organizzazioni che sostiene anche la raccolta delle firme digitali. Sabato 10 gennaio l’iniziativa di lancio a Roma e in diretta sul sito Collettiva

Il Comitato della società civile per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia lancia

la campagna elettorale e sostiene la raccolta delle firme digitali.

L’appuntamento per dare il via alla campagna elettorale è il 10 gennaio alle ore 9.30 al centro congressi Frentani di Roma e in diretta su Collettiva.it. All’iniziativa prenderanno parte tutte le realtà associative che hanno dato vita al comitato e rappresentanti dei partiti che hanno contrastato la legge Nordio, del comitato referendario dell’ANM e del gruppo di cittadini che ha promosso la raccolta firme. Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”, presieduto dal professor Giovanni Bachelet, è promosso e formato da associazioni espressione della società civile: Cgil, Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Libertà e Giustizia, Legambiente, Giuristi Democratici, Salviamo la Costituzione, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Sbilanciamoci, Lega per le autonomie locali, Articolo 21, Pax Christi, Centro per la riforma dello Stato, Medicina Democratica, Comitati per il NO ad ogni autonomia differenziata, Movimenti per l’acqua bene comune, Lavoratori precari della giustizia, Insieme per la giustizia, Comma 2 Lavoro e Dignità, Rete della Conoscenza, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Costituzionalisti per il NO.

Tantissime altre realtà e personalità, nazionali e territoriali, hanno aderito o stanno aderendo al comitato.

Legambiente ha commentato con una nota in cui si legge: “Nei prossimi mesi, con una data ancora da definire, si svolgerà il referendum sulla legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le modifiche previste riguardano la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, già oggi sostanzialmente favorita dalla cosiddetta riforma Cartabia. Proposta dal governo come una “riforma della giustizia”, in realtà non garantirà una maggiore tutela dei diritti affermati dalla Costituzione e non risolverà i problemi più urgenti come i tempi dei processi, le carenze di personale, gli scarsi investimenti tecnologici. Contribuiremo alla campagna referendaria per insistere sull’urgenza di intervenire piuttosto con misure strutturali, con adeguate risorse, utili a rendere più efficace e tempestiva l’amministrazione della giustizia nel nostro Paese”.

Questo il link alla piattaforma di raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura