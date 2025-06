Appello delle associazioni del Terzo settore per partecipare alla chiamate alle urne su lavoro e cittadinanza: “Contro chi ci vuole tutti e tutte a casa e rassegnati, andiamo a votare”. Tra i firmatari anche Legambiente

Referendum 8-9 giugno su lavoro e cittadinanza. Domenica 8 e lunedì 9 giugno l’Italia è chiamata alle urne per un appuntamento fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Si vota su temi importanti come la lotta al precariato, la sicurezza e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la cittadinanza per tante persone che risiedono nel nostro Paese da più di cinque anni e che al funzionamento del nostro Stato contribuiscono da tempo con il loro lavoro e pagando le tasse.

Per tutti questi motivi un gruppo di associazioni del Terzo settore, tra cui anche Legambiente, lanciano un appello per una partecipazione di massa al referendum dell’8 e 9 giugno. “La democrazia è partecipazione – si legge in una nota congiunta firmata dalle associazioni* – Nel referendum il nostro voto conta. Con la partecipazione ognuno di noi si prende la responsabilità di contribuire al bene comune. È così che facciamo vivere la democrazia, che non solo dobbiamo difendere, ma rendere sempre più diffusa e viva. Noi, organizzazioni della società civile, facciamo vivere la democrazia ogni giorno, con il volontariato, l’impegno civico, la cittadinanza attiva, la solidarietà, la difesa dei diritti di tutti e di tutte. La partecipazione ai referendum rafforza la democrazia, il nostro impegno a fianco dei cittadini e delle cittadine, il senso di appartenenza ad una comunità. Contro chi ci vuole tutti e tutte a casa e rassegnati, andiamo a votare l’8 e il 9 giugno. Difendiamo i nostri diritti. Si può cambiare”.

* firmatari dell’appello

