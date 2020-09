Martedì 29 settembre dalle 15.30 alle 18 un webinar sulla gestione sostenibile delle risorse in arrivo dalla Commissione Ue organizzato da Legambiente e Forum Disuguaglianze e Diversità. La diretta sul sito e sulla pagina Facebook di Nuova Ecologia

Martedì 29 settembre dalle 15.30 alle 18 è in programma un webinar sul Recovery Plan e sulle scelte green indispensabili per un piano italiano capace di futuro. Il dibattito, organizzato da Legambiente e Forum Disuguaglianze e Diversità, verrà trasmesso in diretta sul sito e sulla pagina Facebook di Nuova Ecologia.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, e Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Intevengono Federico D’INcà, ministro per i rapporti con il Parlamento, Antonio Misiani, viceministro dell’Economia, Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, Rossella Muroni, vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Francesca Bria, presidente del Fondo innovazione sostenibile, Luca Bettonte, vicepresidente di Elettricità Futura, Alessandro Genovesi, segretario di Fillea Cgil, Fillippo Delle Piane, vicepresidente di Ance, Marco De Ponte, segretario generale di Action Aid, Giovanni De Filippis, ad di Industria Italiana Autobus, Leonardo Becchetti dell’Università di Roma Tor Vergata. I lavori saranno conclusi da Vittorio Cogliati Dezza della segreteria di Legambiente e del Coordinamento Forum Disuguaglianze e Diversità.