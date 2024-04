Elena Granaglia e Gloria Riva

Quale Europa

Donzelli Editore

232 pag

15 euro

Tra il 6 e il 9 giugno le urne saranno aperte negli Stati membri per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I partiti scaldano i motori: scelgono nomi, avanzano candidature, pensano tattiche. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i Paesi rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nell’affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate.

Con questo volume, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva, il Forum Disuguaglianze Diversità decide di scendere in campo. La sua, però, non è una discesa nell’arena elettorale bensì un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti. Una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura.