Will Ferguson

Felicità

Accento edizioni

pp.394

18 euro

I manuali di self help, o autoaiuto che dir si voglia, trainano il mercato dell’editoria. Ce n’è per tutti i gusti e le necessità: per smettere di fumare, per dimagrire, per aumentare l’autostima e uscire dalla depressione, per diventare più belli, giovani, ricchi, interessanti, spigliati… insomma, per cambiare finalmente, abbandonando i nostri blocchi e le caratteristiche che meno ci piacciono della nostra personalità. Quando Edwin De Valu, anonimo e frustrato curatore di manuali di self help e autore mancato, riceve il mastodontico manoscritto “Quello che ho imparato sulla montagna”, che promette di risolvere tutti i problemi delle persone, pensa bene di lanciarlo direttamente nel cestino della carta e di dimenticarsene. Per una serie di casualità, Edwin dovrà però recuperarlo e pubblicarlo in fretta, senza aver nemmeno troppo pensato alla qualità del testo o ai termini dell’accordo. Da quel momento in poi, tutto cambierà: persone umilissime diventeranno improvvisamente ricche, moltitudini di fumatori abbandoneranno il tabacco; crolleranno le vendite di alcolici e droghe ma pure dei cosmetici e dell’effimero in generale: nessuno sembra poter resistere all’influenza del libro campione di vendite che migliora tutti gli aspetti della vita contemporaneamente. Rapidamente il mondo sembra trasformarsi in un’unica massa di persone sorridenti e serene. Il misterioso autore del magico manuale diventa un idolo delle masse: frasi motivazionali di autoaiuto compaiono su ogni oggetto. “È questa la felicità?” chiede Edwin al vero autore alla fine, al momento della resa dei conti. “Chi siamo? Non il nostro corpo. Né i nostri beni, i nostri soldi o il nostro status sociale. Siamo invece le nostre personalità. Le nostre fissazioni, le nostre manie, le nostre eccentricità, le nostre frustrazioni e le nostre fobie; tolto quello, che cosa rimane? Niente. Soltanto vuoti gusci umani, felici e senz’anima”.