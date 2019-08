Lav, la Lega anti-vivisezione, ha pubblicato i dati contenuti nell’indagine 2018 sul randagismo. Secondo lo studio, in Italia nel 2017 è aumentato il numero dei cani ‘ospiti’ nei canili rifugio: 114.866, il 9,26% in più rispetto al 2016. Mentre per il secondo anno consecutivo si registra un preoccupante calo delle adozioni in tutto il Paese: i cani adottati in meno, ad esempio, sono stati 3.704.

Come è stato condotto lo studio

Il randagismo è un fenomeno di cui nel nostro Paese non si conoscono le reali dimensioni a causa della scarsità di dati ufficiali completi che permettano un’analisi dettagliata della situazione. Per questo motivo, per avere un quadro il più realistico possibile per il terzo anno consecutivo la Lav ha chiesto a Regioni e Province Autonome di indicare quante strutture di accoglienza per cani e gatti siano presenti sul loro territorio; quanti cani, dopo essere stati catturati, siano stati restituiti al proprietario; quanti fossero quelli presenti nei canili rifugio; il numero delle colonie feline e delle sterilizzazioni effettuate e quello delle adozioni.

Dall’incrocio dei dati raccolti dalla Lav emerge che il Mezzogiorno resta l’area più critica d’Italia per numero e gestione di cani e gatti sul territorio. Se infatti nel Centro-Nord Italia, ad eccezione del Lazio, il randagismo canino è contenuto, al Sud e nelle Isole il numero dei cani randagi è ancora rilevante. Sempre nel Mezzogiorno sono state poche le colonie feline registrate.

Le richieste al Ministro della Salute

Questo dato è sufficiente per dire che il randagismo è un fenomeno lontano dall’essere superato, e che costa alla collettività: nel 2017 si sono spesi 402.031,00 euro al giorno per il mantenimento dei cani detenuti nei canili. Per questo la Lav chiede al Ministro della Salute Giulia Grillo di prevedere con urgenza un Piano Nazionale di prevenzione del randagismo, che preveda, tra le altre cose, la raccolta di dati completi e certi da parte di tutte le Regioni; la realizzazione di un’Anagrafe nazionale canina e felina; la presenza di associazioni di volontariato nei canili per facilitare le adozioni; la promozione dell’accoglienza degli animali nelle strutture turistiche e nei luoghi pubblici.

La Lav chiede inoltre incentivi per chi adotta, sotto forma di detrazioni, riduzione Iva, buoni e rimborsi. Su cure veterinarie e cibo per animali non tenuti a scopo di lucro si applica l’Iva ordinaria (22%), le detrazioni Irpef per farmaci e cure veterinarie sono irrisorie, mentre il costo di un farmaco veterinario è in media cinque volte superiore rispetto a quello a uso umano. Una situazione su cui il governo deve intervenire e alla quale la Lav sta dedicando anche una campagna di sensibilizzazione, chiamata non a caso #ipiùtassati.

