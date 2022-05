“Ramona e Giulietta”, a Roma in scena le ex detenute della compagnia Le Donne del Muro Alto

Lo spettacolo in programma il 18 maggio allo Spazio Rossellini. Francesca Tricarico, regista e coordinatrice del progetto: “Il teatro per noi è un ponte fondamentale tra il dentro e il fuori”

“Che cosa non si fa pur di uscire dalle celle! Persino il teatro, un’attività che mai avremmo pensato di fare prima di entrare in carcere”. Queste le parole delle attrici ex detenute della compagnia Le Donne del Muro Alto, dirette da Francesca Tricarico, che il 18 maggio saranno in scena per la prima serale romana con lo spettacolo Ramona e Giulietta presso lo Spazio Rossellini. Un progetto iniziato per il desiderio di evadere dalla quotidianità carceraria, continuato per la passione per il teatro nata lavorando, e che oggi prosegue per la necessità di portare fuori dalle mura carcerarie la loro voce e quella delle compagne ancora recluse. Necessità di inclusione lavorativa perché oggi questo progetto è anche un lavoro di inclusione sociale nel confronto con gli spettatori volto ad abbattere lo stigma sociale legato alla detenzione femminile.

Lo spettacolo è nato all’interno della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, dove è stato scritto e allestito, ed è interpretato oggi dalle stesse attrici, che continuano a portarlo in scena da donne libere o semilibere, ammesse alle misure alternative alla detenzione. Tutto al femminile, è la riscrittura tragicomica delle scene di Romeo e Giulietta, immaginate in carcere. Una storia d’amore e di rabbia che racconta i tempi e gli spazi della reclusione, le sue privazioni, a cominciare dall’affettività negata. Un pretesto per riflettere su quanto il carcere sia una potente lente d’ingrandimento della società e per scardinare quello che ancora oggi è un tabù fuori e dentro le mura carcerarie, l’amore tra due donne.

1 of 5

“Siamo alla prima rappresentazione serale romana fuori dalla Casa circondariale – spiega Francesca Tricarico, regista e coordinatrice del progetto – un evento importante per le attrici che si confronteranno con un pubblico probabilmente diverso rispetto alle precedenti rappresentazioni. Ogni luogo e ogni orario ha i suoi spettatori, per questo è importante diversificare. Il teatro per noi è un ponte fondamentale tra il dentro e il fuori; e a maggior ragione nella difficile fase del post detenzione rappresenta uno strumento forte di inclusione lavorativa e sociale. È il luogo che meglio di ogni altro, creando un incontro emotivo tra attori e spettatori, consente di dimostrare che non esiste un noi e un loro, che il carcere è parte della società”.

Il progetto porta avanti la volontà di accompagnare le donne della compagnia nella fase complessa del ritorno alla società civile, che troppo spesso non è pronta ad accoglierle. Vuole essere uno spazio dove acquisire competenze sempre nuove da utilizzare in ambito teatrale, dal punto di vista attoriale ma anche degli aspetti organizzativi e del lavoro delle maestranze. E il finale di Ramona e Giulietta, rispetto alla prima versione, oggi è cambiato: è dedicato all’attesa. L’attesa di uscire quando si è dentro, l’attesa di ritrovare un proprio posto in famiglia, nel mondo del lavoro, come donna dopo un’esperienza detentiva. Di scardinare lo stigma legato alla detenzione e in particolare di quella femminile.

Ramona e Giulietta il 18 maggio andrà in scena a Roma alle 20.30 presso lo Spazio Rossellini, il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, con il sostegno delle Officine di Teatro Sociale della Regione Lazio, della Fondazione Severino e della Fondazione Cinema per Roma. Alle 19 sarà preceduto dalla presentazione del progetto “Le Donne del Muro Alto”. Con gli interventi di Marco Patarnello, magistrato di sorveglianza, Daniela De Robert, per il garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Stefano Anastasia, garante regionale Lazio, Gabriella Stramaccioni, garante comunale Roma, Laura Delli Colli, per la Fondazione Cinema per Roma, Francesca Tricarico, regista della compagnia, Elena Zizioli, per il dipartimento di Scienze della formazione di RomaTre, Alessia Giuliani, per la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

Ramona e Giulietta

Quando l’amore è un pretesto

Tragicommedia in atto unico

Testo e Regia Francesca Tricarico

Con Bruna Arceri, Alessandra Collacciani, Sara Paci, Daniela Savu, Raquel Robaina Tort

Aiuto regia Chiara Borsella e Sara Paci

Costumi Marina Sciarelli

Scenografie Paola Castrignanò

Mercoledì 18 maggio, ore 20.30

Spazio Rossellini, Polo Culturale multidisciplinare della Regione Lazio

via della Vasca Navale 58, Roma