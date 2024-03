Dai Rai Gulp alle scuole: parte Clorofilla, un viaggio virtuale nell’educazione ambientale

Il programma, in onda tutti i giorni, sosterrà il progetto “Un albero per il futuro”, promosso dai 28 reparti carabinieri della Biodiversità e dal Ministero dell’Ambiente e rivolto a tutte le scuole della Penisola

Mettere a dimora un albero è un gesto d’amore e di speranza per il futuro, perché come diceva Cicerone gioverà a un’altra generazione. Gli alberi sono il polmone della Terra, aiutano il Pianeta e la biodiversità, sono preziosi alleati nella lotta alla crisi climatica. Per questo e per molto altro è importante prendersi cura di loro, anche perché come ricorda Alessandra Viola, scrittrice e autrice, le piante sono intelligenti, sensibili, comunicano tra di loro e ci ascoltano. Da qui la sfida e l’impegno della Rai, in qualità di servizio pubblico, di parlare ai più piccoli, attraverso Rai Kids, dell’importanza delle piante e della loro cura con il nuovo programma “Clorofilla,” unico nel suo genere, e che sostiene tra l’altro anche “Un albero per il futuro”. Un progetto, quest’ultimo, di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di educazione alla legalità promosso dai 28 reparti carabinieri della Biodiversità e dal Ministero dell’Ambiente, e rivolto a tutte le scuole della Penisola.

Obiettivo di “Clorofilla”, in onda su Rai Gulp tutti i giorni, alle ore 18.20 e disponibile su RaiPlay, è quello di far appassionare i ragazzi alla botanica e alle piante, in modo originale, piacevole e sorprendente, combattendo quella “cecità vegetale” che spesso impedisce di riconoscere le piante e la natura intorno a noi. I due conduttori accompagnano i giovani telespettatori attraverso un viaggio virtuale alla scoperta di piante e alberi. Ed è proprio il “viaggio virtuale” il punto di forza di questo programma che ha deciso di utilizzare una tecnologia innovativa e di caratterizzarsi per un’impronta sostenibile. Realizzato in un set virtuale, riproduce di volta in volta prati, boschi e sottoboschi e lidi, dove la conduttrice Alessandra Viola guida il pubblico alla scoperta del mondo delle piante. Una sfida nella sfida che ha alle spalle due mesi di lavoro. “Clorofilla – commenta il direttore di Rai Kids, Luca Milano – è un programma nuovo che si inserisce in un impegno di tutta la Rai a sostegno dei temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. La sfida di rendere avvincente lo studio della botanica in tv penso sia stata vinta, perché questo programma dà il senso della scoperta”.

Clorofilla, che è una produzione Rai Kids, è stato realizzato presso il Centro di Produzione Rai di Torino, con il supporto tecnico del Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e Sperimentazione RAI ed in collaborazione con RAI Per la Sostenibilità”.

“Questo è un programma modello sulla sostenibilità da un duplice punto di vista – spiega il direttore Rai per la Sostenibilità ESG, Roberto Natale – è sostenibile per i contenuti che tratta, per il modo accattivamene con cui fa educazione ambientale, anche per noi adulti seminando consapevolezza. L’altro motivo è che sostenibile anche nelle tecnologie di produzione perché non c’è bisogno di fare viaggi in paesi esotici con tanto di voli aerei ed emissioni di CO 2 ; ed è sostenibile anche per il fatto che dopo non ci sono scenografie da smaltire. Noi dobbiamo parlare di sostenibilità al pubblico come fa il programma Clorofilla, dobbiamo essere sostenibili nelle nostre pratiche produttive e anche nei nostri comportamenti quotidiani”.

Le scuole e soprattutto i ragazzi sono sempre più attenti e sensibili ai temi ambientali e a quelli della sostenibilità e sono protagonisti di una rivoluzione verde che parte dal basso e dalla quotidianità. Un esempio concreto arriva anche dal progetto “Un albero per il futuro” grazie al quale ad oggi sono stati messi a dimora 43.380 alberi grazie alla partecipazione di 6927 istituti scolastici. Un gesto semplice ma di grande concretezza che sino ad oggi ha permesso di trattenere una grande quantità di CO2. “L’obiettivo quest’anno – dichiara il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Gen. B. Raffaele Manicone – è di arrivare a mettere a dimora 50mila piante, già abbiamo in animo con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di continuare questo progetto e di arrivare a 75mila piante al 2025”. Tutto nel segno della conoscenza e della consapevolezza, perché “siamo tutti insieme alleati per questa grande sfida che è quella della conservazione della nostra casa comune come ama dire sempre Papa Francesco”.

Sostenuto dal programma Rai “Clorofilla”, il progetto “Un albero per il futuro” prevede di donare giovani alberi appartenenti a specie tipiche della flora locale che i carabinieri forestali consegnano e mettono a dimora assieme agli studenti delle scuole aderenti. Ogni piantina viene georeferenziata: sarà possibile così trovarla sulla mappa del “bosco diffuso” su tutto il territorio nazionale e seguire, giorno per giorno, sul sito dedicato i risultati ottenuti in termini di stoccaggio di carbonio, ovvero di riduzione dell’anidride carbonica. Un impegno concreto per favorire la partecipazione dei ragazzi alla tutela ambientale ed al contrasto dei cambiamenti climatici.

E proprio in quest’ottica, uniti per seminare consapevolezza, oggi nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma è stato messo a dimora un corbezzolo, un albero da frutto sempreverde appartenente alla famiglia delle Ericacee, insieme alla partecipazione di un gruppo di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Aristide Leonori di Roma.