Lo scorso 15 aprile è stato presentato a Milano l’undicesimo Rapporto Annuale sul sistema di ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, a cura del Centro di Coordinamento Raee. Dallo studio emerge che nel 2018, per la prima volta dall’avvio dell’operatività del Centro di Coordinamento Raee e per il sistema dei consorzi ad essi aderenti, la raccolta di questi rifiuti ha superato le 310mila tonnellate, in crescita del 4,8% rispetto al 2017.

I dati nazionali



In forza del netto miglioramento registrato nel 2018, i quantitativi di rifiuti elettrici ed elettronici avviati a corretto smaltimento sono stati circa 14.300 tonnellate in più rispetto al 2017. Di conseguenza è migliorata anche la raccolta media pro capite che si attesta a 5,14 kg per abitante. Ha registrato un incremento anche la rete infrastrutturale attiva sul territorio nazionale che comprende 4.212 centri di raccolta, con un ulteriore miglioramento del servizio a disposizione dei cittadini e consumatori per il corretto conferimento dei Raee.

La classifica dei cinque raggruppamenti

Nel 2018 quasi un terzo della raccolta assoluta è costituita dai grandi bianchi (R2), dato in crescita di oltre il 6% rispetto al 2017. In generale, tutti i raggruppamenti sono in crescita ad accezione di Tv e monitor (R3) in calo del 3,2%. In confronto all’immesso, la raccolta di questa tipologia di prodotti con quasi 60.000 tonnellate è comunque più che notevole, ma la prima volta è superata dalle quasi 63.000 tonnellate dei piccoli elettrodomestici e dall’information technology (R4), che registra un incremento del 13,5%. In crescita invece del 4,6% Freddo e clima (R1) che si attesa a poco più di 84.000 tonnellate. Sempre in crescita anche la raccolta delle sorgenti luminose che sfiora le 2.000 tonnellate (+9%).

Ancora carenti le infrastrutture nel Sud Italia

Il Rapporto Annuale 2018 evidenzia un andamento della raccolta positivo in quasi tutto il Paese, nonostante il perdurare di differenze, anche ampie tra le diverse aree territoriali. Seppur con trend di crescita differenti, Nord, Centro, e Sud rafforzano ulteriormente i quantitativi di raccolta complessiva rispetto al 2017, purtroppo il gap dell’area Sud e Isole con il resto d’Italia rimane evidente, a conferma del fatto che, benché in crescita, la raccolta in queste regioni dovrà essere potenziata a ritmi più sostenuti nel prossimo futuro. La stessa situazione si osserva nella raccolta pro capite, in crescita in quasi tutto il Paese.

Nelle regioni del Nord la raccolta complessiva risulta in aumento del 3,64% rispetto al 2017 per un totale di poco più di 171.000 tonnellate, e quella media ammonta a 6,17 kg per abitante. In termini di raccolta assoluta le regioni registrano un segno positivo, fatta eccezione per il Piemonte che mostra un preoccupante calo di quasi il 5%. Spicca, al contrario, l’incremento a doppia cifra della Liguria (+11,49%), la migliore crescita a livello nazionale. La Valle d’Aosta conferma nuovamente il primato nazionale nella raccolta pro capite che nel 2018 risulta addirittura doppio alla media nazionale con 10,50 kg di RAEE per abitante. Tra le regioni più virtuose per raccolta pro capite, si distinguono anche Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, rispettivamente con 7,58 kg e 7,37 kg di RAEE raccolti per abitante.

La raccolta nel Centro Italia cresce del 7,13% rispetto all’anno precedente – si tratta dell’incremento maggiore tra le aree – , con andamenti molto positivi in tutte le regioni ad eccezione dell’Umbria che registra una leggera flessione (-0,61%). La media pro capite sale a 5,30 kg di Raee per abitante, superando con il dato nazionale. Particolarmente positivo il trend di crescita delle Marche che registra un incremento nella raccolta dell’11,01%, secondo miglior risultato a livello nazionale.

Non solo prosegue, ma migliora, la fase di crescita della raccolta differenziata di Raee registrata lo scorso anno nell’area Sud e Isole, che nel 2018 evidenzia un incremento del 5,55%, migliorativo rispetto a quello più contenuto del 2017. Sei regioni su sette segnano risultati positivi, in controtendenza solo il Molise la cui raccolta cala del 9,27% rispetto all’anno precedente. Un dato doppiamente preoccupante si si considera che con la Sardegna questa regione vanta la migliore presenza media di centri di raccolta sul territorio, addirittura doppia rispetto alla media nazionale. Miglior performance in assoluto nell’incremento della raccolta spetta ancora una volta alla Sardegna che con un +9,31% registra la terza migliore crescita a livello nazionale. Molto positivi anche i trend di crescita di Puglia e di Calabria, rispettivamente a +8,60% e +7,25%. A livello di raccolta pro capite, la Sardegna registra il secondo dato più alto a livello nazionale: 7,71 kg di Raee per abitante. Segue la Campania con 6,01 kg/ab, tutte le altre regioni sono purtroppo ancora al di sotto della media nazionale.

La classifica delle Regioni

Nella classifica delle Regioni, come già evidenziato la Valle d’Aosta doppia la media nazionale nella raccolta pro capite, confermando così la leadership nazionale. Per valori assoluti, sul podio nazionale si conferma invece la Lombardia con 57.652 tonnellate di Raee raccolti. Nel Centro Italia è la Toscana a confermarsi la regione più virtuosa sia per raccolta complessiva, con 26.679 tonnellate di RAEE raccolti, sia per media pro capite, pari a 7,14 kg/ab. A sua volta, nel Sud Italia la Campania conferma il primo posto nella raccolta assoluta con 17.220 tonnellate di RAEE, mentre la Sardegna è prima per raccolta pro capite, con 7,71 kg/ab. Le ultime tre posizioni per raccolta pro capite spettano rispettivamente a Sicilia (2,89 kg/ab), Puglia (2,89 kg/ab) e Campania (2,96 kg/ab), dati assolutamente al di sotto della media nazionale e molto lontani dagli ambiziosi obiettivi imposti dall’Unione Europea.

Analizzando, da ultimo, la diffusione dei centri di raccolta, al primo posto c’è la Valle D’Aosta con 21 CdR, seguita dal Trentino con 20 strutture ogni 100.000 abitanti. Il dato peggiore spetta purtroppo ex equo a Sicilia e a Lazio con soli tre centri di raccolta ogni 100.000 abitanti.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook