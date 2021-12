RAEE fotovoltaici, regole chiare col decreto PNRR

L’articolo 19 del decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (152/2021) mette un punto sulle regole per la gestione dei RAEE fotovoltaici incentivati. In vigore dallo scorso 7 novembre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il disegno di legge di conversione si trova in prima lettura alla Camera.



Le quote da versare a garanzia

La norma, in materia di obblighi per la gestione del fine vita dei moduli, introduce correttivi al decreto legislativo 49/2014. Stabilisce che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati (I, II, III, IV e V Conto Energia) che optano per prestare la garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti dal MITE piuttosto che al GSE (secondo la possibilità introdotta dal decreto legislativo 118/2020), dovranno versare una quota dello stesso ammontare di quella che sarebbe stata trattenuta dal Gestore. Si tratta di 12 euro per i pannelli domestici e 10 per quelli professionali, i soggetti responsabili degli impianti avranno tempo fino al 30 aprile 2022 per aderire al trust di un sistema collettivo.

Il revamping

Nei casi di ammodernamento tecnologico (“revamping”) o di ripotenziamento (“repowering”) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE dovrà comunque provvedere al trattenimento della garanzia finanziaria per i pannelli dismessi, ad eccezione dell’ipotesi in cui i soggetti responsabili degli impianti abbiano già prestato la quota nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.

I vantaggi

Scegliendo di aderire al trust di un sistema collettivo, il soggetto responsabile otterrà diversi benefici:

a) assolverà ai propri obblighi di detentore del rifiuto trasferendo la responsabilità in capo al sistema collettivo scelto;

b) verrà manlevato anche dagli obblighi di rispondere in solido al soggetto a cui affiderebbe

in alternativa la gestione del fine vita;

c) non sarà più costretto ad un doppio pagamento, in quanto oltre ai costi della Garanzia (anche se cauzionale) oggi deve sommare ed anticipare tutti gli oneri per una corretta gestione del fine vita;

d) Potrà portare a costo tutta l’operazione mediante la sottoscrizione di uno specifico

contratto finanziario con il Sistema collettivo scelto.

Con la normativa ora in vigore, tutti i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici

incentivati avranno la possibilità di garantire in maniera adeguata e trasparente

il fine vita dei RAEE. Le tariffe fissate, uguali sia per il trattenimento da parte del

GSE che per l’adesione al trust di un sistema collettivo, fanno infine chiarezza: sotto

le soglie stabilite (10 euro per i professionali e 12 per i domestici) non è possibile

trattare i pannelli giunti a fine vita in maniera idonea e legale. Da ora in poi gli operatori

possono lavorare “ad armi pari”, partendo da una tariffa base che il legislatore

ha riconosciuto come idonea, a garanzia della tutela dell’ambiente.

Informazione publiredazionale a cura di Eco-Pv