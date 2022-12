Raddrizziamo la rotta

Editoriale alla Nuova Ecologia di dicembre del presidente nazionale di Legambiente

Il 2022 verrà ricordato come l’anno della tempesta perfetta. Alle crisi causate dal Covid-19 e dagli speculatori del gas fossile si è aggiunta la guerra in Ucraina, esplosa dopo l’aggressione militare russa. E il mondo è andato in tilt con una crisi economica, energetica e alimentare dalle proporzioni inimmaginabili. Il nostro Paese ci ha messo del suo con una quarta crisi, quella estiva di governo, che ha portato a elezioni anticipate e a un nuovo esecutivo guidato dalla leader della destra Giorgia Meloni.

Le prime settimane di attività del nuovo governo sono state caratterizzate purtroppo dalla continuità con alcune pessime iniziative dei governi che lo hanno preceduto. Si pensi allo sblocco dei nuovi investimenti sul gas fossile, con il via libera alle nuove trivellazioni tra le 9 e le 12 miglia dalla costa italiana, come fatto dall’esecutivo Draghi con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani; al Ponte sullo Stretto di Messina rilanciato in pompa magna dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, seguendo l’esempio di tutti i governi Berlusconi dal 1994 al 2011; all’incomprensibile caccia alle streghe contro le navi delle ong che salvano vite in mare, sul modello del governo Conte 1.

Noi abbiamo già avviato le interlocuzioni con governo e Parlamento per raddrizzare la rotta italiana. Lo stiamo facendo con le nostre 100 proposte sulla transizione ecologica che serve al Paese, condivise con le imprese dell’economia verde, con cui abbiamo animato l’ultima settimana di campagna elettorale. Lo stiamo facendo con la consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per realizzare le opere pubbliche del Pnrr entro il 2026 e per raggiungere gli obiettivi europei al 2030 su lotta alla crisi climatica, economia circolare, agroecologia, aree protette e biodiversità.

Serve liberare l’Italia dalla dittatura delle fossili, dalla morsa dei furbi e degli ecomafiosi. Serve produrre milioni di posti di lavoro verdi. Servono semplificazioni più spinte, i decreti attuativi mancanti, piani più coraggiosi (si pensi al piano nazionale integrato energia e clima) e controlli più adeguati. Serve anche metterci la faccia con coraggio e coerenza per ostacolare gli investimenti sbagliati, facendo però realizzare le opere della transizione ecologica. La nostra storia ci ricorda che lo abbiamo già fatto più volte nel passato. Lo faremo con ancora più convinzione nel prossimo futuro.