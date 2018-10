Eccola qua Lupinella, appena nata nella sua tana e pronta a entrare nel branco, apprendere tutto quello che c’è da sapere per diventare una lupa adulta. Scritto all’interno del progetto Life “Wolfalps”, per il ritorno del lupo sulle Alpi, narra la storia di crescita di una giovane lupa, con una piena attenzione alle competenze scientifiche ma anche con un linguaggio accattivante che ne genera una lettura affabulata. Si intrecciano, al suo interno, le immagini di Mariachiara Di Giorgio a cogliere e dilatare aspetti che il testo non dice, e proprio per questo rendendo piena quella coerenza di lettura che ogni buon libro nel suo insieme deve proporre.

Un volume utile anche per porsi domande e sfatare falsi miti e pregiudizi verso una convivenza pacifica con questi animali, così importanti per la salvaguardia dell’ecosistema alpino.

Giuseppe Festa.

Lupinella. La vita di una lupa nei boschi delle Alpi

Illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Editoriale Scienza, dai 7 anni, pp. 64, 11,90 euro

Autore: Tito Vezio Viola