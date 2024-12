Raccolti più di 29mila pneumatici abbandonati nell’ambiente

I rifiuti sono stati recuperati e avviati al recupero dal consorzio EcoTyre e Legambiente. Serviranno per produrre nuovi pneumatici, prodotti in gomma e asfalti ecosostenibili

EcoTyre. il consorzio che si occupa dell’avvio al corretto recupero degli Pneumatici fuori uso, nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente ha raccolto 218.990 kg di Pfu – Pneumatici fuori uso con 24 ritiri in 9 regioni. In totale, oltre 29mila pezzi recuperati.

Sicilia, Calabria, Basilicata e Piemonte sono stati i territori più attivi con circa 43.000 kg di Pfu raccolti in ciascuna regione. A seguire Molise, Campania, Lazio, Lombardia e Sardegna.

La collaborazione con Puliamo il Mondo ricade nel più ampio progetto “PFU Zero” che ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e nasce con lo scopo di informare la cittadinanza sull’esistenza e sul buon funzionamento della filiera di recupero e gestione dei Pfu.

La raccolta realizzata per il Puliamo il Mondo 2024 dà un importante contributo al progetto “Da Gomma a Gomma”, coordinato da EcoTyre, con il coinvolgimento di molte aziende italiane, grazie al quale oggi è possibile utilizzare la gomma ottenuta direttamente da Pfu per la produzione di nuovi pneumatici o di altri prodotti in gomma, dalle guarnizioni per elettrodomestici agli asfalti ecosostenibili, dalle tubature ai rivestimenti per i cablaggi elettrici.

“La nostra partnership con il progetto Puliamo il Mondo con Legambiente prosegue con soddisfazione, quest’anno ha compiuto ben 12 anni. Abbiamo inaugurato la stagione con un importante evento sull’economia circolare a Nizza di Sicilia, per sensibilizzare sulle misure di contrasto da mettere in atto per evitare l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, il loro recupero e valorizzazione, con particolare riferimento al caso degli pneumatici fuori uso”, commenta Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre.

“Questa consolidata collaborazione ha permesso nel tempo ai nostri circoli di intervenire in situazioni importanti e gravi di abbandono di Pfu, garantendo non solo la rimozione di questi ma, soprattutto, la corretta valorizzazione – dichiara Laura Brambilla, Responsabile della campagna nazionale Legambiente Puliamo il Mondo – riteniamo questa partnership un importante strumento di comunicazione e attenzione verso la tematica dell’abbandono e del conseguente degrado delle zone interessate, temi che costituiscono il cuore e il successo di questa trentennale campagna di Legambiente”.