Sarà una grande festa di piazza come Racale ne sa fare, famiglie, grandi e bambini si incontreranno presso l’ex mercato coperto del centro che a breve diventerà la nuova Biblioteca comunale e sarà intitolata ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010 a cui è dedicato il premio per il sindaco delle bella politica che è stato vinto proprio dal sindaco di Racale quest’anno, per l’edizione 2018.

Donato Metallo, giovane sindaco che sta facendo della partecipazione la sua parola d’ordine consegnerà al sindaco baby del comune il Premio 2018, una grande statua di un marlin, in riferimento ad Ernest Hemingway che, proprio come Vassallo raccontava, immaginò pare a Pollica il suo romanzo Il vecchio e il mare, spiegando alla comunità le ragione e i progetti che hanno permesso al comune di vincere il premio ma soprattutto la figura di Angelo Vassallo, la sua visionarietà e le sue leggende. Per questo l’evento prenderà la forma di una serata di festa in cui gli interventi saranno intervallati da brevi proiezioni e sketch teatrali sulla vita del sindaco cilentano, il cui nome troneggerà su una targa a Racale e la cui figura sarà al centro di un ciclo di laboratori nelle scuole.

Alla serata sarà presente anche il figlio di Angelo, Antonio, che continua nel suo ristorante a portare avanti la cultura del mare e la memoria del padre. Interverrano alla serata inoltre tra gli altri : Sebastiano Venneri, Segreteria Nazionale Legambiente, Angelo Di Giovine, responsabile affari territoriali di Puglia e Basilicata Enel, Maurizio Manna, direttore Legambiente Puglia, Marco Boschini, delegato dei Comuni Virtuosi, Domenico Vitto, presidente ANCI Puglia.

La serata che finirà con un concerto in piazza sarà l’inizio del percorso del Premio che promosso da ANCI e Legambiente insieme a Libera, Slowfood, Federparchi, Comune di Pollica e con il sostegno di Enel, prevede anche l’allestimento di un campo di lavoro internazionale sulla legalità organizzato da Legambiente e Libera per l’estate 2019.

Il premio che nasce proprio per celebrare la memoria del sindaco pescatore valorizzando le buone pratiche e le esperienze migliori realizzate dai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ha l’obiettivo di individuare e riconoscere lo sviluppo locale rispettoso dell’ambiente e all’insegna della trasparenza e della legalità.

