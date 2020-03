Il circolo Legambiente di Trani lancia un quiz a premi ispirato ai Fridays for Forture. Appuntamento oggi alle 17 sul canale Instagram di Scuola Corsara

Per rompere il grigiore della quarantena e combattere la noia, il circolo Legambiente di Trani lancia il Quizzone, un giocoso diversivo che si svolgerà oggi alle 17.00 sul canale Instagram di Scuola Corsara, progetto triennale di cui l’associazione ambientalista è partner e che nasce per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, con una didattica sperimentale e collaborativa.

Il Quizzone abbraccia virtualmente i Fridays for Forture ed è un invito a scioperare online, divertendosi e imparando. È un richiamo a non tralasciare i nodi ambientali legati all’emergenza climatica, che di recente hanno portato milioni di giovani nelle piazze sollecitati da Greta Thunberg.

Si può giocare al quiz andando sul sito https://quizizz.com/join/ o scaricando l’app Quizizz ai seguenti link: https://apple.co/2UFys5p per Apple e https://bit.ly/2wxM6jb per Android. Il gioco parte alle 17.00, ma alle 16.45 verrà reso noto il codice necessario per partecipare sui canali Instagram di Scuola Corsara e Legambiente Trani. I più bravi riceveranno i gadget del progetto Scuola Corsara(borraccia, maglia e sacca) e la tessera annuale a Legambiente. Che vinca il migliore!