Nelle ultime settimane, ogni giorno, una delle prime letture del mattino, su lanuovaecologia.it o su Facebook, è stato il Diario dall’isolamento di Enrico Fontana, giornalista, e membro della segreteria nazionale di Legambiente, come responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità e dell’Ufficio Raccolta fondi.

Il Diario è una lettura calda, perché l’autore ha saputo raccontare e mostrare i sentimenti che tanti di noi hanno provato durante il lockdown imposto dal governo per contenere la diffusione del Coronavirs. Enrico Fontana ha aggiunto a questo, e qui sta l’esclusività del suo Diario, la lettura attenta e profonda delle vicende di questa anomala primavera del 2020 legando i fili della storia recente del nostro Paese, fatta di problemi irrisolti, di vertenze mai chiuse ma anche di tanta umanità e passione. Quella che anima le tante realtà citate nei suoi post mattutini. Leggendo questo Diario a volte si prova un sussulto di rabbia contro le tante storture del Belpaese, e non solo. Ma poi emerge sempre la voglia di addrizzare ciò che non va, e la speranza di farcela. Per dirla come fa spesso l’autore: daje, sempre.

Per questo abbiamo deciso di impaginare i post del Diario di Enrico e di dare a tutti la possibilità di sfogliarlo online, di scaricarlo, di conservarlo.

Buona lettura,

Francesco Loiacono

direttore di Nuova Ecologia

