L’ebook per gli abbonati contiene reportage, inchieste e illustrazioni legati all’esplosione del reattore di Cernobyl pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 a oggi

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Quarant’anni fa, il 26 aprile 1986, il disastro di Chernobyl impartiva al mondo una lezione indelebile sull’atomo. Mentre il tema nucleare torna prepotentemente al centro delle strategie energetiche del Governo, Nuova Ecologia presenta “Figli della nube”, un volume digitale dedicato all’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo con una selezione di inchieste, reportage, illustrazioni e vignette pubblicate sul mensile di Legambiente dal 1986 a oggi. La presentazione del volume è avvenuta in un webinar trasmesso sui canali social e sul sito della rivista.

L’ebook non è solo un resoconto storico, ma un manifesto d’indagine che analizza l’atomo sotto il profilo ambientale, sanitario e sociale. L’opera si pone come una bussola analitica per orientarsi tra i fatti, offrendo al lettore la consapevolezza necessaria per evitare nuove derive energetiche legate al nucleare, imparando dagli errori del passato.

Sfogliando le pagine, emerge un percorso di informazione nato già nel 1979 con l’incidente di Three Mile Island e arrivato al suo spartiacque nel maggio 1986. Mentre il regime sovietico taceva e i governi europei balbettavano, la redazione di Nuova Ecologia, allora diretta da Paolo Gentiloni, rispondeva con un supplemento al numero di maggio che ha ridefinito gli standard della stampa ambientale in Italia. Il volume scoperchia la complessa gestione post-disastro nel nostro Paese, rivelando il braccio di ferro tra le evidenze tecniche e le scelte politiche volte a minimizzare l’impatto sulla popolazione. Tra inchieste sulla mancata trasparenza e analisi della contaminazione reale, il testo documenta le criticità degli impianti e dà voce ai sopravvissuti, a profili tecnici sui limiti economici e tecnologici dell’energia nucleare. Dalle cronache dei primi sit-in per dire “Mai più nucleare” alle storiche vittorie referendarie e alle campagne di solidarietà, il viaggio arriva fino ai reportage contemporanei sulla vita all’ombra del reattore, arricchito dal potente sarcasmo dei maestri dell’illustrazione italiana. Le loro opere trasformano i dati freddi in vicende umane, ribadendo che una transizione energetica sicura e pulita non è più un’opzione, ma un’urgenza non rinviabile.

“Questa pubblicazione raccoglie quattro decenni di impegno civile e giornalistico, per informare i cittadini della scelleratezza dell’opzione nucleare – dichiara Francesco Loiacono, direttore della Nuova Ecologia – Non è solo un racconto amarcord, ma un compendio di giornalismo ambientale che spiega come fare informazione su temi complessi, dove si intrecciano salute, difesa degli ecosistemi e politiche energetiche. Un lavoro costruito con l’impegno instancabile di maestri come Massimo Scalia, fisico e politico scomparso nel 2023, che dimostra come coniugare sintesi giornalistica e rigore scientifico nell’affrontare argomenti che generano un dibattito spesso polarizzato e infarcito di bufale”.

“Nuova Ecologia ha trasformato l’informazione sui rischi dell’atomo in un modello di rigore unico – aggiunge Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Questa pubblicazione è un faro necessario in un momento di pericoloso ritorno al nucleare, al centro delle strategie energetiche del Governo; ripercorre un cammino d’identità fatto di battaglie storiche, dalle vittorie referendarie del 1987 e del 2011 a iniziative di solidarietà come il Progetto Rugiada per i bambini di Chernobyl, fino ai dossier e alle mobilitazioni più recenti. Puntare oggi sull’atomo non ridurrà i costi energetici né aumenterà la sicurezza del Belpaese; al contrario, rischierà di frenare la decarbonizzazione vincolandoci a investimenti incerti, alimentando conflitti, bloccando l’unica strada sicura, fatta di rinnovabili, efficienza, accumuli e reti intelligenti”.

L’ebook “Figli della nube” è riservato a tutti gli abbonati alla rivista.

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