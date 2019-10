L’inserimento di olii biologici di Argan, Cipero dolce e Jojoba e dell’estratto di Capelvenere rende i capelli naturalmente lucidi e splendenti nutrendoli e lasciandoli morbidi. Si tratta di una nuova soluzione particolarmente dolce. Sia la crema colorante che il fluido attivatore sono stati infatti formulati con le migliori materie prime. Nella crema colorante non troviamo petrolati, olii minerali, lanoline, siliconi e PEG, ma olii vegetali, appunto, per il miglior nutrimento della fibra e del cuoio capelluto.

I coloranti, inevitabili per la buona riuscita della tinta, sono stati attentamente selezionati eliminando quelli ad alto rischio di allergia come la p-fenilendiammina e resorcina che sono state sostituite da sostanze meglio tollerate.

La valutazione dei pigmenti, tutti di alta qualità, è stata attenta e laboriosa in modo che il risultato fosse accurato e che i capelli bianchi potessero essere perfettamente coperti. Nel fluido attivatore si è sostituita l’ammoniaca con un agente alcalino più dolce ma ugualmente efficace, per permettere l’apertura delle scaglie di rivestimento del fusto cosicché il colore possa penetrare e agire al suo interno. In più, dopo il risciacquo dall’eccesso di colore, oltre allo shampoo e al balsamo al Kit Capelvenere Colours è stato aggiunto un BioAceto Lucidante in spray indispensabile per la chiusura delle squame, per l’assorbimento dei pigmenti e per riportare alla naturale acidità la struttura capillare alterata.

Il Kit contine una crema contorno capelli, guanti monouso completamente riciclati, una crema colorante, un fluido attivatore, un BioAceto Lucidante in spray, un BioShampoo crema riacidificante, un BioBalsamo crema ristrutturante.

Per un trattamento veramente completo Helan ha realizzato un impacco per capelli in tessuto: una cuffia protezione colore riacidificante da indossare al primo lavaggio dopo l’applicazione della tinta permanente per capelli. Un innovativo trattamento che esalta il colore dei capelli, specialmente quelli trattati e colorati con i prodotti della linea Capelvenere Colours, riequilibrando l’intensità del colore e la sua durata, in virtù dell’azione della cheratina vegetale da mais, riso e soia.

Un mix altamente sostenibile che facilita la penetrazione degli attivi vegetali, grazie allo sviluppo di calore, aumentando la lucentezza dei capelli e proteggendoli più a lungo dalla luce che inevitabilmente tende a far scaricare l’intensità delle colorazioni. E grazie all’azione dell’estratto di verbasco che protegge il capello dai raggi solari.