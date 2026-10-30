QualEnergia settembre/ottobre 2026

AI E AUMENTO DOMANDA ELETTRICA
Opportunità per rinnovabili e biometano.
Nucleare in ritardo
Focus: Economia circolare e rinnovabili
La transizione energetica richiede circolarità e politiche industriali dedicate
CLICCA QUI PER SFOGLIARE LA RIVISTA
QualEnergia è distribuita tramite abbonamento, cartaceo e digitale, in edizione tablet ed è possibile acquistarne una copia tramite e-commerce
SOMMARIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2026
EDITORIALE
7 Intelligenza al bivio
di Gianni Silvestrini
DISABILITA’
36 L’utente invisibile
di Antonio Disi
CLIMA
42 Overshoot climatico
di Ivan Manzo
EOLICO
48 Dove tira il vento
di Giorgia Burzachechi
INVESTIMENTI
54 Elettrificazione. Ora
di Caterina Molinari
RINNOVABILI
58 Ritardo rinnovabile
di Attilio Piattelli
IDROELETTRICO
64 Giacimenti nell’acqua
di Paolo Picco
66 La sentenza
di Cesare Mainardis
NORMATIVA
71 Incentivi
di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas
STRATEGIE
74 Da transizione e convergenza
di Roberto Tundo
AZIENDE
111 Transizione in corso
di Sergio Ferraris
ECOTECA
112 Guerra e Clima. L’ecocidio che distrugge la Terra
di Sergio Ferraris
QUALENERGIA.IT
113 Fotovoltaico: come scegliere il terreno giusto per un grande impianto
di Massimiliano Cassano
rubriche
10 Immagini d’energia
di Giuseppe Onufrio
13 Coordinamento FREE
di Attilio Piattelli
15 Il punto del Cigno
a cura di Legambiente
17 Controcorrente 2.0
di Agostino Re Rebaudengo
19 Sole&Terra
di Alessio Pinzone
21 Un mondo diverso
di Guido Viale
23 Sostenibilità possibile
di Gianfranco Bologna
25 In movimento
di Anna Donati
27 Africa sostenibile
di Roberto Vigotti
29 ECCO Think Thank
di Michele Governatori
31 Italia Solare
di Cecilia Bergamasco
33 Europa
di Dario Tamburrano
35 Energia&Norme
di Andrea Filippini
114 Comunicare l’energia
di Sergio Ferraris
Focus
81 FOCUS ECONOMIA CIRCOLARE E RINNOVABILI
La transizione energetica richiede tecnologie progettate per durare, essere riparate e riciclate. La circolarità è una questione di politica industriale
di Sergio Ferraris
82 ENERGIE CIRCOLARI
di Sergio Ferraris e Federico M. Butera
86 LO SVILUPPO DEL BIOMETANO POST-PNRR
di Roberto Muraro
88 SEDUTI SU UNA MINIERA
di Giorgia Burzachechi
92 RICICLARE IL SOLE. E IL VENTO
di Stefania Divertito
96 IL SOLE FUTURO
di Andrea Ballabio, Donato Berardi, Giovanni Dilillo, Giulia Gadani, Nicolò Valle
100 LA SECONDA VITA DELLE RINNOVABILI
di Cecilia Bergamasco
104 MATTONI CLIMATICI
di Alessandro Guglielmi
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Francesco G. Arecco, Andre Ballabio, Donato Berardi, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Massimiliano Cassano, Mauro Derudas, Giovanni Dilillo, Antonio Disi, Stefania Divertito, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Giulia Gadani, Michele Governatori, Alessandro Guglielmi, Cesare Mainardis, Ivan Manzo, Caterina Molinari, Roberto Muraro, Giuseppe Onufrio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Roberto Tundo, Nicolò Valle, Guido Viale, Roberto Vigotti, Maurizio Zara, G.B. Zorzoli
Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line