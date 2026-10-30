QualEnergia settembre/ottobre 2026

AI E AUMENTO DOMANDA ELETTRICA

Opportunità per rinnovabili e biometano.

Nucleare in ritardo

Focus: Economia circolare e rinnovabili

La transizione energetica richiede circolarità e politiche industriali dedicate

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ESTRATTO

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SOMMARIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2026

EDITORIALE

7 Intelligenza al bivio

di Gianni Silvestrini

DISABILITA’

36 L’utente invisibile

di Antonio Disi

CLIMA

42 Overshoot climatico

di Ivan Manzo

EOLICO

48 Dove tira il vento

di Giorgia Burzachechi

INVESTIMENTI

54 Elettrificazione. Ora

di Caterina Molinari

RINNOVABILI

58 Ritardo rinnovabile

di Attilio Piattelli

IDROELETTRICO

64 Giacimenti nell’acqua

di Paolo Picco

66 La sentenza

di Cesare Mainardis

NORMATIVA

71 Incentivi

di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas

STRATEGIE

74 Da transizione e convergenza

di Roberto Tundo

AZIENDE

111 Transizione in corso

di Sergio Ferraris

ECOTECA

112 Guerra e Clima. L’ecocidio che distrugge la Terra

di Sergio Ferraris

QUALENERGIA.IT

113 Fotovoltaico: come scegliere il terreno giusto per un grande impianto

di Massimiliano Cassano

rubriche

10 Immagini d’energia

di Giuseppe Onufrio

13 Coordinamento FREE

di Attilio Piattelli

15 Il punto del Cigno

a cura di Legambiente

17 Controcorrente 2.0

di Agostino Re Rebaudengo

19 Sole&Terra

di Alessio Pinzone

21 Un mondo diverso

di Guido Viale

23 Sostenibilità possibile

di Gianfranco Bologna

25 In movimento

di Anna Donati

27 Africa sostenibile

di Roberto Vigotti

29 ECCO Think Thank

di Michele Governatori

31 Italia Solare

di Cecilia Bergamasco

33 Europa

di Dario Tamburrano

35 Energia&Norme

di Andrea Filippini

114 Comunicare l’energia

di Sergio Ferraris



Focus

81 FOCUS ECONOMIA CIRCOLARE E RINNOVABILI

La transizione energetica richiede tecnologie progettate per durare, essere riparate e riciclate. La circolarità è una questione di politica industriale

di Sergio Ferraris

82 ENERGIE CIRCOLARI

di Sergio Ferraris e Federico M. Butera

86 LO SVILUPPO DEL BIOMETANO POST-PNRR

di Roberto Muraro

88 SEDUTI SU UNA MINIERA

di Giorgia Burzachechi

92 RICICLARE IL SOLE. E IL VENTO

di Stefania Divertito

96 IL SOLE FUTURO

di Andrea Ballabio, Donato Berardi, Giovanni Dilillo, Giulia Gadani, Nicolò Valle

100 LA SECONDA VITA DELLE RINNOVABILI

di Cecilia Bergamasco

104 MATTONI CLIMATICI

di Alessandro Guglielmi

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Francesco G. Arecco, Andre Ballabio, Donato Berardi, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Massimiliano Cassano, Mauro Derudas, Giovanni Dilillo, Antonio Disi, Stefania Divertito, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Giulia Gadani, Michele Governatori, Alessandro Guglielmi, Cesare Mainardis, Ivan Manzo, Caterina Molinari, Roberto Muraro, Giuseppe Onufrio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Roberto Tundo, Nicolò Valle, Guido Viale, Roberto Vigotti, Maurizio Zara, G.B. Zorzoli

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

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