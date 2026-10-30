Qualenergia bimestrale

QualEnergia settembre/ottobre 2026

QualEnergia
di QualEnergia
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AI E AUMENTO DOMANDA ELETTRICA

Opportunità per rinnovabili e biometano.
Nucleare in ritardo

Focus: Economia circolare e rinnovabili
La transizione energetica richiede circolarità e politiche industriali dedicate

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ESTRATTO

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SOMMARIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2026

EDITORIALE
7 Intelligenza al bivio
di Gianni Silvestrini

DISABILITA’
36 L’utente invisibile
di Antonio Disi

CLIMA
42 Overshoot climatico
di Ivan Manzo

EOLICO
48 Dove tira il vento
di Giorgia Burzachechi

INVESTIMENTI
54 Elettrificazione. Ora
di Caterina Molinari

RINNOVABILI
58 Ritardo rinnovabile
di Attilio Piattelli

IDROELETTRICO
64 Giacimenti nell’acqua
di Paolo Picco

66 La sentenza
di Cesare Mainardis

NORMATIVA
71 Incentivi
di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas

STRATEGIE
74 Da transizione e convergenza
di Roberto Tundo

AZIENDE
111 Transizione in corso
di Sergio Ferraris

ECOTECA
112 Guerra e Clima. L’ecocidio che distrugge la Terra
di Sergio Ferraris

QUALENERGIA.IT
113 Fotovoltaico: come scegliere il terreno giusto per un grande impianto
di Massimiliano Cassano

rubriche
10 Immagini d’energia
di Giuseppe Onufrio
13 Coordinamento FREE
di Attilio Piattelli
15 Il punto del Cigno
a cura di Legambiente
17 Controcorrente 2.0
di Agostino Re Rebaudengo
19 Sole&Terra
di Alessio Pinzone
21 Un mondo diverso
di Guido Viale
23 Sostenibilità possibile
di Gianfranco Bologna
25 In movimento
di Anna Donati
27 Africa sostenibile
di Roberto Vigotti
29 ECCO Think Thank
di Michele Governatori
31 Italia Solare
di Cecilia Bergamasco
33 Europa
di Dario Tamburrano
35 Energia&Norme
di Andrea Filippini
114 Comunicare l’energia
di Sergio Ferraris

Focus
81 FOCUS ECONOMIA CIRCOLARE E RINNOVABILI
La transizione energetica richiede tecnologie progettate per durare, essere riparate e riciclate. La circolarità è una questione di politica industriale
di Sergio Ferraris

82 ENERGIE CIRCOLARI
di Sergio Ferraris e Federico M. Butera

86 LO SVILUPPO DEL BIOMETANO POST-PNRR
di Roberto Muraro

88 SEDUTI SU UNA MINIERA
di Giorgia Burzachechi

92 RICICLARE IL SOLE. E IL VENTO
di Stefania Divertito

96 IL SOLE FUTURO
di Andrea Ballabio, Donato Berardi, Giovanni Dilillo, Giulia Gadani, Nicolò Valle

100 LA SECONDA VITA DELLE RINNOVABILI
di Cecilia Bergamasco

104 MATTONI CLIMATICI
di Alessandro Guglielmi

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Francesco G. Arecco, Andre Ballabio, Donato Berardi, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Massimiliano Cassano, Mauro Derudas, Giovanni Dilillo, Antonio Disi, Stefania Divertito, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Giulia Gadani, Michele Governatori, Alessandro Guglielmi, Cesare Mainardis, Ivan Manzo, Caterina Molinari, Roberto Muraro, Giuseppe Onufrio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Roberto Tundo, Nicolò Valle, Guido Viale, Roberto Vigotti, Maurizio Zara, G.B. Zorzoli

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

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