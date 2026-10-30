GLI ULTIMI ARTICOLI
La concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto le 426,8 parti per milione
I dati dell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale a pochi giorni dalla Cop31 sul clima. La CO2 a livelli record, pari al 153% del dato preindustriale del 1750
Consumo di suolo record, Ispra: “oltre 3 metri quadri al secondo”
Nell’ultimo rapporto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale presenta il conto – altri 102 km quadrati persi – ma indica la strada per invertire la rotta: “Sono oltre 2.100 km quadrati le superfici disponibili in Italia per iniziare a recuperare terreno, realizzare nuovi spazi verdi urbani, depavimentare”
Energia e conflitti, le rinnovabili devono segnare il percorso verso la pace. L’intervento
Negli scenari internazionali, le fonti fossili diventano motivo di guerre e di ricatto, annientamento delle popolazioni e di totale instabilità geopolitica. Ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato rappresenta un passo concreto verso una pace duratura
Performance ambientali in città: Mantova è in prima posizione. L’ultima è Napoli
Emergenze ambientali croniche: smog, consumo di suolo, dispersione idrica, auto circolanti. Sale al 55,72%, la media dell’indice di “performance sostenibile”. Per il rapporto Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Mantova leader green con performance sopra l’80%, seguita in classifica da Trento e Bolzano. Roma è 67esima. Legambiente: "Servono finanziamenti stabili, basta inseguire l'emergenza"
La Terra chiamò: in piazza per il clima il 5 dicembre
Dopo l’estate peggiore della nostra vita, scendiamo in piazza il 5 dicembre a Roma per ascoltarci e iniziare una stagione nuova. Insieme per il clima
In Italia rallenta la transizione. ECCO: nel 2025 installati 7 Gw di nuove rinnovabili, ne servirebbero 10
Secondo il Progress Report sul Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), redatto annualmente dal Think tank Ecco, l’Italia rischia di mancare gli obiettivi europei al 2030 su energia, emissioni climalteranti e decarbonizzazione. Speso solo il 45% del Pnrr
Boschi, 800 mila euro per costruire una filiera tra Marche e Abruzzo
Il programma Alto Sangro–SAF Marche finanzia la manutenzione della viabilità forestale e la promozione della gestione associata. Il futuro dell’Appennino passa dall’organizzazione delle sue risorse
Nel 2025 emissioni record, Onu: “Verso +2,6 °C entro fine secolo”
L'Onu presenta il rapporto annuale su emissioni e clima. Antonio Guterres: "I piani climatici nazionali e le politiche attuali sono insufficienti". Per tornare sotto la soglia di 1,5°C entro il 2100, le emissioni dovrebbero ridursi del 18% entro il 2030