mercoledì 18 Febbraio 2026
qualenergia-science

Neirotti-Autino-2-2026

QualEnergia
di QualEnergia
0
0

From Waste to Value: Circular Thermal Systems e pompe di calore come leva strategica per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale

AUTORI: F. Neirotti, E. Autino

DOI: 10.63111/QES-2026.1.0007

ISSN RIVISTA DIGITALE: 3035-482X

 

ABSTRACT: Da oltre un secolo, Armstrong International fornisce soluzioni intelligenti per le utilities termiche, volte a migliorare le prestazioni degli impianti, ridurre il consumo energetico e le emissioni. L’approccio “Circular Thermal” si concentra sul recupero e il riutilizzo del calore di scarto negli impianti industriali per generare energia utile, incrementando l’efficienza termica e riducendo sia l’uso di energia primaria sia le emissioni di CO2. Tale strategia supporta la decarbonizzazione termica dei siti industriali.
Il presente lavoro illustra le principali lezioni apprese da soluzioni reali per l’efficienza energetica industriale, con particolare attenzione alle pompe di calore ad alta temperatura. Queste tecnologie consentono di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 fino al 50% in specifici processi produttivi. Attraverso il recupero e l’upgrade del calore di scarto a bassa temperatura, le pompe di calore favoriscono la creazione di sistemi termici circolari e riducono la dipendenza dall’energia primaria acquistata. L’analisi esplora inoltre strategie integrate che combinano pompe di calore con altre tecnologie per incrementare l’efficienza complessiva dei sistemi. Tali approcci supportano sia le grandi industrie sia le PMI nell’accelerare la decarbonizzazione termica. Infine, la presentazione evidenzia le principali barriere ingegneristiche e normative che limitano una più ampia adozione, offrendo spunti e raccomandazioni per politiche e innovazioni future.

Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH