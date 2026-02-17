Neirotti-Autino-2-2026

From Waste to Value: Circular Thermal Systems e pompe di calore come leva strategica per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale

AUTORI: F. Neirotti, E. Autino

DOI: 10.63111/QES-2026.1.0007

ISSN RIVISTA DIGITALE: 3035-482X

ABSTRACT: Da oltre un secolo, Armstrong International fornisce soluzioni intelligenti per le utilities termiche, volte a migliorare le prestazioni degli impianti, ridurre il consumo energetico e le emissioni. L’approccio “Circular Thermal” si concentra sul recupero e il riutilizzo del calore di scarto negli impianti industriali per generare energia utile, incrementando l’efficienza termica e riducendo sia l’uso di energia primaria sia le emissioni di CO2. Tale strategia supporta la decarbonizzazione termica dei siti industriali.

Il presente lavoro illustra le principali lezioni apprese da soluzioni reali per l’efficienza energetica industriale, con particolare attenzione alle pompe di calore ad alta temperatura. Queste tecnologie consentono di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 fino al 50% in specifici processi produttivi. Attraverso il recupero e l’upgrade del calore di scarto a bassa temperatura, le pompe di calore favoriscono la creazione di sistemi termici circolari e riducono la dipendenza dall’energia primaria acquistata. L’analisi esplora inoltre strategie integrate che combinano pompe di calore con altre tecnologie per incrementare l’efficienza complessiva dei sistemi. Tali approcci supportano sia le grandi industrie sia le PMI nell’accelerare la decarbonizzazione termica. Infine, la presentazione evidenzia le principali barriere ingegneristiche e normative che limitano una più ampia adozione, offrendo spunti e raccomandazioni per politiche e innovazioni future.