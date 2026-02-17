Guglielmi-Cinti-Guglielmi-2-2026

Città Verde: nuovo eco quartiere gas-free, rating Esg certificato, come leva per la decarbonizzazione urbana intensiva con attenzione al sociale

AUTORI: A. Guglielmi, D. Cinti, M. Guglielmi

DOI: 10.63111/QES-2026.1.0003

ISSN RIVISTA DIGITALE: 3035-482X

ABSTRACT: La decarbonizzazione del settore edilizio è una priorità strategica per l’Unione europea, responsabile di oltre un terzo dei consumi finali di energia e delle emissioni climalteranti. In questo quadro, il progetto “Città Verde®”, innovativo complesso residenziale sostenibile, in corso di realizzazione a Roma, zona Ardeatina/Cecchignola, rappresenta un caso di studio di rilevanza nazionale. È il primo intervento in Italia che abbina la certificazione GBC Home® per gli edifici, che tiene conto anche della qualità degli spazi e della salubrità dell’aria per chi ci vive, e il protocollo GBC Quartieri® (in via di ottenimento), che valuta gli spazi sociali, la qualità dei servizi a portata di mano, infrastrutture verdi, le nuove quattro scuole, la realizzazione dei negozi di vicinato, aree fitness, aree giochi per i bambini, aree cani e piazza di quartiere, posizionandosi come laboratorio applicativo della transizione energetica su scala urbana.

Il quartiere, articolato in oltre 450 unità abitative già consegnate con uno sviluppo complessiva di circa 1.000 appartamenti, è interamente gas-free e classificato A3–A4. Ogni edificio integra fotovoltaico con accumulo elettrico, pompe di calore ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio dei consumi e soluzioni di e-mobility.

La gestione idrica prevede riduzioni indoor del 30% e serbatoi di raccolta piovana utilizzata per l’irrigazione dei giardini. L’impatto ambientale ed economico stimato è significativo: fino a 50.000 kWh/anno di energia prodotta da FV per edificio. Il risparmio medio per famiglia è di 1.980 €/anno (1.193 € energia, 490 € mobilità elettrica, 233 € acqua, 64 € per la riduzione della CO₂), con emissioni evitate pari a circa 31.000 kgCO₂/anno per edificio.

Oltre agli aspetti energetici, il progetto valorizza il tessuto urbano attraverso un’attenta progettazione urbanistica, ispirata al Green City Accord dell’Unione Europea, che mira a trasformare le città in ambienti eco-compatibili, integra spazi verdi per 20 ettari, percorsi ciclopedonali e servizi di prossimità. Nel progetto Città Verde® l’architettura dialoga, attraverso la progettazione, con il disegno urbano per generare un ambiente più sicuro, vivibile e resiliente, capace di ridurre l’impatto delle isole di calore e migliorare la qualità

dell’aria. Il valore sociale è garantito dalla creazione di spazi comuni, aree per l’inclusione, condivisione e servizi di quartiere, in grado di rafforzare il senso di comunità e la coesione territoriale. E non ultimo i prezzi che nonostante l’uso di soluzioni innovative sono in linea con quelli di mercato. L’approccio si colloca in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, mostrando come la transizione energetica possa andare di pari passo con l’innovazione urbanistica, la decarbonizzazione e l’inclusione sociale.

La doppia certificazione GBC, unita all’adozione di una serie di soluzioni replicabili su grande scala, rende “Città Verde®” un modello di policy-driven innovation: dimostra come strumenti volontari di rating possono agire come meccanismo di governance e acceleratori della transizione energetica. Il contributo discuterà anche circa la trasferibilità, i limiti metodologici e i punti di forza in termini di decarbonizzazione, resilienza climatica e benefici sociali, offrendo una base per il dialogo tra ricerca, policy e pratiche di mercato.

