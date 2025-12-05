GLI ULTIMI ARTICOLI
Dove il ghiaccio scompare: il podcast sulle Alpi che cambiano
Ghiacciai che arretrano, comunità che resistono e scienziati che leggono nella roccia il futuro delle terre alte. Un progetto di divulgazione che vuol cambiare lo sguardo sulle montagne
Un anno di ambiente
Speciale 2025 in cento notizie. Eventi climatici estremi e guerre segnano la cronaca. Ma i record delle rinnovabili raccontano tutta un'altra storia
SPECIALE FORUM QUALENERGIA
Articoli, interviste e video gallery dalla diciottesima edizione della Conferenza nazionale dal titolo "Cara energia!" organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club
Energia, la spesa delle famiglie italiane potrebbe crescere fino a 230 euro l’anno
Dal 2027 il nuovo sistema ETS 2, che applica un costo sulle emissioni di CO₂ di carburanti e riscaldamento, potrebbe far lievitare le bollette energetiche nel nostro Paese. I dati di un nuovo studio presentato al Forum QualEnergia 2025 di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club
Forum QualEnergia 2025, le voci dei protagonisti
Il 3 e 4 dicembre a Roma la diciottesima edizione del Forum QualEnergia di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club. Le interviste a imprenditori del settore delle rinnovabili, decisori politici e ambientalisti
Sud est Asiatico devastato dalle alluvioni, le vittime sono oltre 1.200
Gravissime le conseguenze in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Tempestivi gli aiuti di Oms e Unicef, che riferisce: "in Sri Lanka colpiti 275mila bambini"
Energia, cala del 27% il numero di impianti a fonti pulite installati in Italia nel 2025
La potenza installata, pari a 5.400 MW, registra una riduzione del 10,6% e la produzione di energia segna -2,5% dopo 2 anni di crescita. Le CER sempre più ‘schiacciate’ da burocrazia e iter farraginosi. La fotografia nazionale al Forum Qualenergia in corso a Roma
Marina di Massa, è partita la rimozione del relitto della Guang Rong
Le attività di rimozione della nave che ha distrutto il pontile a gennaio 2025 proseguiranno fino a Natale. Incaricata l’azienda che ha rimosso la Costa Concordia dall’isola del Giglio