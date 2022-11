L A CORSA DELLE RINNOVABILI

I segnali sullo sviluppo mondiale delle rinnovabili sono chiari ma la politica deve ancora attivarsi a pieno

LA RIVISTA DA SFOGLIARE

(LIBERO ACCESSO FINO AL 1 DICEMBRE POI RISERVATA AGLI ABBONATI)

QualEnergia è distribuita tramite abbonamento, cartaceo e digitale, in edizione tablet ed è possibile acquistarne una copia tramite e-commerce

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO — ACQUISTA UNA COPIA

SFOGLIA I NUMERI PRECEDENTI (FREE)