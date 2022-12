La morte di Davide Rebellin riapre la questione sicurezza. Nel solo 2021 sulle nostre strade sono morti oltre 200 ciclisti, più dei partecipanti al “Giro d’Italia”. Facciamo nostra la proposta di legge per l’obbligo al rispetto della distanza di 1,5 metri quando si sorpassa una bici e per il limite dei 30 km/h in città