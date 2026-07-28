QualEnergia luglio/agosto 2026

CLIMA E CONFLITTI

Ridurre le emissioni, aumentare l’equità

Focus: Intelligenza artificiale

L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico

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ESTRATTO

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SOMMARIO LUGLIO-AGOSTO 2026

EDITORIALE

7 Clima di conflitto

di Gianni Silvestrini

MERCATI

36 Caro elettrone

di Francesca Andreolli

ACCUMULO

40 Batterie in salita

di Giuseppe Artizzu

ENERGIA

44 Italia vs Spagna

di Attilio Piattelli

RIFIUTI

50 Lo scarto di Roma

di Giorgia Burzachechi

RINNOVABILI

54 Scacco al fotone

di Katiuscia Eroe

FONTI

61 La sostenibilità non è un’etichetta

di Paolo Picco

RICORDI

64 Buon viaggio Gianni

di Gianni Silvestrini

NORMATIVE

66 Controllo problematico

di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas

NUCLEARE

68 Il costo dell’atomo

di Luigi Moccia e Carmine Trecroci

TECNOLOGIE

78 Fotoni sull’acqua

di Sergio Ferraris

INIZIATIVE

79 Energie&Science

di Redazione

AZIENDE

110 Transizione a 360°

di Sergio Ferraris

AZIENDE

111 Oltre il consenso

di Sergio Ferraris

ECOTECA

112 Oltre il capitalocentrismo

di Sergio Ferraris

QUALENERGIA.IT

113 I vantaggi economici dello storage di lunga durata

di Lorenzo Vallecchi

rubriche

10 Immagini d’energia

di Mariagrazia Midulla

13 Coordinamento FREE

di Attilio Piattelli

15 Il punto del Cigno

a cura di Legambiente

17 Controcorrente 2.0

di Agostino Re Rebaudengo

19 Sole&Terra

di Alessio Pinzone

21 Un mondo diverso

di Guido Viale

23 Sostenibilità possibile

di Gianfranco Bologna

25 In movimento

di Anna Donati

27 Africa sostenibile

di Roberto Vigotti

29 ECCO Think Thank

di Michele Governatori

31 Italia Solare

di Cecilia Bergamasco

33 Europa

di Dario Tamburrano

35 Energia&Norme

di Andrea Filippini

114 Comunicare l’energia

di Sergio Ferraris



Focus

81 FOCUS INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico, fornendo servizi di rete e previsionali particolarmente utili alle fonti rinnovabili

di Sergio Ferraris

82 L’ENERGIA CHE PENSA

di Antonio Disi

86 IL LATO OSCURO DELL’ALGORITMO

di Mehdi Leman

90 CUORE E DATI

di Giorgia Burzachechi

94 VEICOLI: CONNESSI E VULNERABILI

di Fabio Nussio

98 L’AGO DELLA BILANCIA

di Federico M. Butera

102 IL BYTE CHE PROGETTA

di Sergio Ferraris

104 PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE

di Ivan Manzo

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Francesca Andreolli, Francesco G. Arecco, Giuseppe Artizzu, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Mauro Derudas, Antonio Disi, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Michele Governatori, Mehdi Leman, Ivan Manzo, Luigi Moccia, Mariagrazia Midulla, Luigi Moccia, Fabio Nussio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Carmine Trecroci, Lorenzo Vallecchi, Guido Viale, Roberto Vigotti, G.B. Zorzoli

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

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