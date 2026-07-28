Qualenergia bimestrale

QualEnergia luglio/agosto 2026

Abbonamenti
di Abbonamenti
0
0
QE_3-26_Cover_web_100k

CLIMA E CONFLITTI

Ridurre le emissioni, aumentare l’equità

Focus: Intelligenza artificiale
L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico

CLICCA QUI PER SFOGLIARE LA RIVISTA

ESTRATTO

QualEnergia è distribuita tramite abbonamento, cartaceo e digitale, in edizione tablet ed è possibile acquistarne una copia tramite e-commerce

SOMMARIO LUGLIO-AGOSTO 2026

EDITORIALE
7 Clima di conflitto
di Gianni Silvestrini

MERCATI
36 Caro elettrone
di Francesca Andreolli

ACCUMULO
40 Batterie in salita
di Giuseppe Artizzu

ENERGIA
44 Italia vs Spagna
di Attilio Piattelli

RIFIUTI
50 Lo scarto di Roma
di Giorgia Burzachechi

RINNOVABILI
54 Scacco al fotone
di Katiuscia Eroe

FONTI
61 La sostenibilità non è un’etichetta
di Paolo Picco

RICORDI
64 Buon viaggio Gianni
di Gianni Silvestrini

NORMATIVE
66 Controllo problematico
di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas

NUCLEARE
68 Il costo dell’atomo
di Luigi Moccia e Carmine Trecroci

TECNOLOGIE
78 Fotoni sull’acqua
di Sergio Ferraris

INIZIATIVE
79 Energie&Science
di Redazione

AZIENDE
110 Transizione a 360°
di Sergio Ferraris

AZIENDE
111 Oltre il consenso
di Sergio Ferraris

ECOTECA
112 Oltre il capitalocentrismo
di Sergio Ferraris

QUALENERGIA.IT
113 I vantaggi economici dello storage di lunga durata
di Lorenzo Vallecchi

rubriche
10 Immagini d’energia
di Mariagrazia Midulla
13 Coordinamento FREE
di Attilio Piattelli
15 Il punto del Cigno
a cura di Legambiente
17 Controcorrente 2.0
di Agostino Re Rebaudengo
19 Sole&Terra
di Alessio Pinzone
21 Un mondo diverso
di Guido Viale
23 Sostenibilità possibile
di Gianfranco Bologna
25 In movimento
di Anna Donati
27 Africa sostenibile
di Roberto Vigotti
29 ECCO Think Thank
di Michele Governatori
31 Italia Solare
di Cecilia Bergamasco
33 Europa
di Dario Tamburrano
35 Energia&Norme
di Andrea Filippini
114 Comunicare l’energia
di Sergio Ferraris

Focus
81 FOCUS INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico, fornendo servizi di rete e previsionali particolarmente utili alle fonti rinnovabili
di Sergio Ferraris

82 L’ENERGIA CHE PENSA
di Antonio Disi

86 IL LATO OSCURO DELL’ALGORITMO
di Mehdi Leman

90 CUORE E DATI
di Giorgia Burzachechi

94 VEICOLI: CONNESSI E VULNERABILI
di Fabio Nussio

98 L’AGO DELLA BILANCIA
di Federico M. Butera

102 IL BYTE CHE PROGETTA
di Sergio Ferraris

104 PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE
di Ivan Manzo

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Francesca Andreolli, Francesco G. Arecco, Giuseppe Artizzu, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Mauro Derudas, Antonio Disi, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Michele Governatori, Mehdi Leman, Ivan Manzo, Luigi Moccia, Mariagrazia Midulla, Luigi Moccia, Fabio Nussio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Carmine Trecroci, Lorenzo Vallecchi, Guido Viale, Roberto Vigotti, G.B. Zorzoli

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

ATTIVA UN ABBONAMENTO

ACQUISTA UNA COPIA

SFOGLIA I NUMERI PRECEDENTI (FREE)

Cover Figli della nube Cernobyl 2026
Abbonati a Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'eBook "Figli della nube"
A 40 anni dall’incidente di Cernobyl una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026. Con le firme di giornalisti, scienziati e attivisti sull’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo
ABBONATI
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli