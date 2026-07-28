QualEnergia luglio/agosto 2026

CLIMA E CONFLITTI
Ridurre le emissioni, aumentare l’equità
Focus: Intelligenza artificiale
L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico
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SOMMARIO LUGLIO-AGOSTO 2026
EDITORIALE
7 Clima di conflitto
di Gianni Silvestrini
MERCATI
36 Caro elettrone
di Francesca Andreolli
ACCUMULO
40 Batterie in salita
di Giuseppe Artizzu
ENERGIA
44 Italia vs Spagna
di Attilio Piattelli
RIFIUTI
50 Lo scarto di Roma
di Giorgia Burzachechi
RINNOVABILI
54 Scacco al fotone
di Katiuscia Eroe
FONTI
61 La sostenibilità non è un’etichetta
di Paolo Picco
RICORDI
64 Buon viaggio Gianni
di Gianni Silvestrini
NORMATIVE
66 Controllo problematico
di Francesco G. Arecco, Lucia Bitto e Mauro Derudas
NUCLEARE
68 Il costo dell’atomo
di Luigi Moccia e Carmine Trecroci
TECNOLOGIE
78 Fotoni sull’acqua
di Sergio Ferraris
INIZIATIVE
79 Energie&Science
di Redazione
AZIENDE
110 Transizione a 360°
di Sergio Ferraris
AZIENDE
111 Oltre il consenso
di Sergio Ferraris
ECOTECA
112 Oltre il capitalocentrismo
di Sergio Ferraris
QUALENERGIA.IT
113 I vantaggi economici dello storage di lunga durata
di Lorenzo Vallecchi
rubriche
10 Immagini d’energia
di Mariagrazia Midulla
13 Coordinamento FREE
di Attilio Piattelli
15 Il punto del Cigno
a cura di Legambiente
17 Controcorrente 2.0
di Agostino Re Rebaudengo
19 Sole&Terra
di Alessio Pinzone
21 Un mondo diverso
di Guido Viale
23 Sostenibilità possibile
di Gianfranco Bologna
25 In movimento
di Anna Donati
27 Africa sostenibile
di Roberto Vigotti
29 ECCO Think Thank
di Michele Governatori
31 Italia Solare
di Cecilia Bergamasco
33 Europa
di Dario Tamburrano
35 Energia&Norme
di Andrea Filippini
114 Comunicare l’energia
di Sergio Ferraris
Focus
81 FOCUS INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’AI non è solo un fattore di consumo ma può efficientare tutto il settore energetico, fornendo servizi di rete e previsionali particolarmente utili alle fonti rinnovabili
di Sergio Ferraris
82 L’ENERGIA CHE PENSA
di Antonio Disi
86 IL LATO OSCURO DELL’ALGORITMO
di Mehdi Leman
90 CUORE E DATI
di Giorgia Burzachechi
94 VEICOLI: CONNESSI E VULNERABILI
di Fabio Nussio
98 L’AGO DELLA BILANCIA
di Federico M. Butera
102 IL BYTE CHE PROGETTA
di Sergio Ferraris
104 PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE
di Ivan Manzo
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Francesca Andreolli, Francesco G. Arecco, Giuseppe Artizzu, Cecilia Bergamasco, Lucia Bitto, Gianfranco Bologna, Giorgia Burzachechi, Federico M. Butera, Mauro Derudas, Antonio Disi, Anna Donati, Katiuscia Eroe, Sergio Ferraris, Andrea Filippini, Michele Governatori, Mehdi Leman, Ivan Manzo, Luigi Moccia, Mariagrazia Midulla, Luigi Moccia, Fabio Nussio, Attilio Piattelli, Paolo Picco, Alessio Pinzone, Agostino Re Rebaudengo, Gianni Silvestrini, Dario Tamburrano, Carmine Trecroci, Lorenzo Vallecchi, Guido Viale, Roberto Vigotti, G.B. Zorzoli
Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line