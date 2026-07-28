GLI ULTIMI ARTICOLI
L’Europa è devastata dagli incendi. Oltre le foreste, brucia il futuro
Gli incendi sono la nuova normalità di un Mediterraneo che si riscalda più rapidamente della media globale. Ma a preoccupare non sono solo l’emergenza e il pericolo: le fiamme distruggono comunità biologiche e territori. Serve prevenzione
Esperienza e qualità al servizio di ogni progetto: Armony Floor
Nel settore dei pavimenti, la competitività non si gioca esclusivamente sull’ampiezza del catalogo. A fare la differenza è soprattutto la capacità di comprendere le esigenze di chi deve realizzare un progetto ed è su questo che Armony Floor ha costruito nel tempo il proprio successo.
Spiagge, in 16 anni 308 comuni costieri italiani colpiti da oltre mille eventi estremi
In Italia manca un piano nazionale di adattamento specifico per le coste. In Europa, meglio di noi fanno Spagna e Inghilterra dotate già da anni di strategie ad hoc e il Belgio con interventi contro le inondazioni. Il nuovo report Spiagge di Legambiente e Osservatorio Città Clima
AVIS e la forza di una goccia
In Ciociaria il sangue donato e l’olio raccolto proteggono persone e l'ambiente grazie ai cittadini, all'AVIS e al supporto di Nuova CPlastica
L’estate dell’economia circolare
Dalle Golette a Festambiente, passando per l'EcoForum, CONOU e Legambiente fianco a fianco tra monitoraggi, ricerca e sensibilizzazione
Sostenibilità e benessere a tavola anche in mensa
Qualità e Servizi S.p.A. firma la ristorazione aziendale a chilometro zero per la cartiera WEPA a Capannori (LU) e Porcari (LU)
Animali, in Italia due cani su dieci entrati nei canili nel 2025 non sono stati adottati
Oltre 14mila cani rischiano di rimanere nei canili. Cucciolate incontrollate, mercato online, scarsa formazione di base. In italia mancano servizi e prevenzione, così aumenta il costo dell’inazione che ricade sulla collettività. I dati del XV Rapporto Animali in città di Legambiente
L’Italia brucia. Emergenza incendi in Sicilia, morto un vigile del fuoco
Dieci giorni di incendi non lasciano tregua ai campi e a molti centri abitati. Paura nell’Agrigentino, dove sono state sgomberate 100 persone. Legambiente Sicilia chiede intervento esercito. Critica Uncem: “le Regioni si ricordino di fare gestione forestale”